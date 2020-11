Classifica Qualità della Vita: Terni sorpassa Perugia per la prima volta. Bene entrambe su sanità e istruzione

Tempo di classifiche autorevoli con l'approssimarsi della fine dell'anno, il drammatico 2020. Da oggi in edicola su Italia Oggi - quotidiano economico nazionale - c'è l'indagine sulla qualità della vita delle nostre province italiane. La buona notizia è che le province di Perugia e Terni fanno parte entrambe nella fascia 2 (qualità della vita accettabile) sulla base di nove parametri ben precisi. La grande sorpresa è che la provincia di Terni ha scalato alla grande la classifica verso l'alto passando dalla 56esima posizione alla 35esima. Perde invece 5 posizioni, diventando il territorio dove si vive meno bene, Perugia e la sua provincia che dalla 38esima passa alla 43esima.

Nel dettaglio: classifica Affari e Lavoro: Perugia 55esima posizione (era al 50esimo posto), Terni al 60esimo posto (al 66esimo); Ambiente: malissimo a sorpresa sia Perugia che Terni (in zona rossa... insufficiente) rispettivamente 51esima e 62esima; Reati e Sicurezza: 40esima Terni e in discesa Perugia 70esima (- 7 posizione); Sicurezza Sociale: Perugia 60esima, Terni 70esima; Istruzione e Formazione: molto bene sull'istruzione dove Perugia e Terni scalano molte posizioni: rispettivamente posizione 13esima e 31esima; Popolazione: Perugia 51esima (accettabile) e Terzi (scarsa) 91esima; Sanità: grande risultato per Terni (secondo posto), mentre Perugia 32esima; Tempo Libero: Perugia 22esima, Terni 30esima.

Le prime 10 province per qualità della vita: PORDENONE, TRENTO, VICENZA, PADOVA, ASCOLI PICENO, VERONA, TREVISO, BOLZANO, UDINE, SIENA. Le 10 province peggiori: 97 CALTANISSETTA, 98 BARLETTA-ANDRIA-TRANI, 99 PALERMO, 100 RAGUSA, 101 VIBO VALENTIA, 102 ENNA, 103 NAPoli, 104 SIRACUSA, 105 AGRIGENTO, 106 CROTONe, 107 FOGGIA.