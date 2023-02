Perugia-Svizzera, incontro tra il sindaco, il Rettore e l'ambasciatore MIgnano: turismo ed export gli obiettivi comuni

Scambi commerciali, turismo e lavoro: sono stati gli argomenti della riunione tra il Sindaco Romizi, l’Assessore al commercio e sport Clara Pastorelli e l’Assessore alla cultura, Leonardo Varasano, con l’Ambasciatore italiano in Svizzera, Silvio Mignano.Nell’incontro l’Ambasciatore ha ribadito l’amicizia e gli importanti rapporti commerciali tra i due paesi che oltre a condividere una frontiera lunga quasi 750 chilometri, la Confederazione è il quarto partner commerciale dell'Italia, ospita più di 600'000 persone che hanno la cittadinanza italiana. Nell’incontro si è discussa la possibilità di avere Perugia ospite per le celebrazioni della festa della Repubblica. L’Ambasciatore Mignano che nella mattinata è stato ricevuto dal Rettore dell’Università degli Studi, Maurizio Oliviero e successivamente si è recato in visita al Dipartimento di Fisica dove, per il terzo anno, vengono selezionati studenti liceali per progetti di scambi formativi con l’Università di Berna, finanziati dai club Rotary tra cui anche quello di Perugia, ha poi incontrato l’Amministrazione comunale a Palazzo dei Priori.