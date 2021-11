Offerte di lavoro a Perugia, Umbertide, Spoleto, Città di Castello ed Assisi: 14 occasioni per novembre

L’agenzia di lavoro interinale “Somministrazione lavoro srl” di Perugia è alla ricerca di varie figure professionali per conto di realtà imprenditoriali operanti a Perugia, Umbertide, Spoleto, Città di Castello ed Assisi. Le offerte di lavoro riguardano un fresatore, un assemblatore meccanico, un social media manager, un saldatore, un addetto alla vendita showroom, un addetto alla sala di un supermercato, ma anche commerciali, magazzinieri ed idraulici.

1) Uno stagista addetto logistica magazzino full time per azienda di Perugia. La risorsa deve possedere un diploma tecnico, essere disponibile a lavorare anche il sabato e avere flessibilità e motivazione. Si offre percorso di stage retribuito finalizzato all’assunzione diretta in azienda;

2) Un fresatore Cnc per attività operante nel settore metalmeccanico a Umbertide. I requisiti richiesti sono esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno, diploma tecnico e capacità di lettura del disegno tecnico. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

3)Un assemblatore meccanico per importante azienda operante a Umbertide. La risorsa, affiancata da una figura senior, dovrà occuparsi dell’assemblaggio di piattaforme e manutenzione veivoli. Inoltre sono necessari avere un diploma tecnico, minima esperienza pregressa nella mansione, ottime capacità di lettura del disegno tecnico meccanico e conoscere gli strumenti di misura. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

4)Un impiegato commerciale per attività di Spoleto operante nel settore cosmetico. La risorsa dovrà occuparsi dello sviluppo commerciale e di intrattenere i rapporti con i clienti già acquisiti. Deve avere, inoltre, minima esperienza pregressa nella mansione, essere motivato ed orientare il cliente. Si offre inserimento diretto in azienda;

5) Un social media manager per attività di Spoleto operante nel settore cosmetico. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno e proattività e motivazione. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

6) Un idraulico full time con esperienza pregressa nella mansione anche minima per azienda operante a Perugia. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda;

7) Un addetto vendita showroom full time per azienda operante nel settore edile a Perugia. Si richiede diploma di istruzione secondaria superiore di geometra, predisposizione alla vendita, disponibilità a lavorare il sabato e motivazione e flessibilità. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento in azienda;

8)Un magazziniere consegnatario full time per azienda operante nel settore edile a Perugia. I requisiti necessari sono il possesso di patentino muletto, disponibilità a lavorare il sabato, essere motivati e flessibili. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento in azienda;

9) Quattro commerciali full time per sviluppo attività operante a Perugia. La risorsa verrà inserita all’interno di un team di professionisti e dovrà occuparsi di attività di telemarketing ed altre attività finalizzate allo sviluppo commerciale aziendale. Sono richiesti motivazione e flessibilità, orientamento al risultato e problem solving. Si offre assunzione diretta in azienda, con inquadramento in base all’esperienza maturata e sistema premiante al raggiungimento di determinati obiettivi;

10) Due addetti gestione magazzino e produzione full time, con patente di guida B, per azienda di Città di Castello operante nel settore metalmeccanico. La risorsa dovrà essere motivata, flessibile e avere capacità nell’utilizzare il pacchetto office. Si offre contratto a termine con possibilità di inserimento in azienda;

11) Un addetto alla sala di un supermercato di Assisi, con esperienza minima nella mansione e disponibilità a lavorare su turni, per sostituzione malattia. Si offre contratto a termine di 6 mesi;

12) Un addetto al magazzino, per azienda operante nel settore industria a Perugia, con competenze nell’elaborazione di fatture e bolle, esperienza nella mansione di un anno e disponibilità da subito. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

13) Un saldatore per azienda di Perugia operante nel settore termoidraulico, con diploma tecnico, attitudine a svolgere lavori manuali e proattività e motivazione. Si offre inserimento diretto in azienda;

14) Un idraulico per azienda operante nel settore termoidraulico a Perugia, con diploma tecnico, attitudine a svolgere lavori manuali, predisposizione a lavorare in cantiere e motivazione. Si offre inserimento diretto in azienda.