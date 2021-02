Offerte Lavoro per Perugia e Provincia: relais cerca personale, muratori, gruisti, operai, magazzinieri e autisti

1) Massaggiatrice per relais in Umbria - Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca: Massaggiatrice per relais situato in Umbria:

Si offre vitto e alloggio

Inserimento stagionale (da marzo)

Categoria Professionale: Assistenziale / Parambedico / Te

Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE

Città: Sellano (Perugia)

Disponibilità oraria: Full Time - Candidati per questo lavoro → qui

2) Lavapiatti per relais in Umbria - Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca: Lavapiatti per relais situato in Umbria:

Si offre vitto e alloggio

Inserimento stagionale (da marzo)

Categoria Professionale: Assistenziale / Parambedico / Te

Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE

Città: Sellano (Perugia). Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →qui

3)Chef de rang per relais in Umbria-,Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca: •Per un un relais situato in Umbria: – 2 Chef de rang - Si offre vitto e alloggio

Inserimento stagionale (da marzo) - Capacità anche al bar completano il profilo

Categoria Professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef

Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE

Sellano (Perugia)

Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →qui

4) Addetto/a al ricevimento per relais in Umbria-,Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca: •Per un un relais situato in Umbria: – Addetto/a al ricevimento per relais in Umbria - Si offre vitto e alloggio

Inserimento stagionale (da marzo) - Capacità anche al bar completano il profilo

Categoria Professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef

Settore: TURISTICO/ ALBERGHIERO & RISTORAZIONE

Sellano (Perugia)-Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →qui

5)Gruista -Per azienda di Gubbio specializzata nel montaggio e nella manutenzione industriale, ricerchiamo due gruisti. Le risorse devono possedere il patentino per la gru in corso di validità e la patente C. Si richiede disponibilità anche a trasferte sul territorio. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di proroga e assunzione diretta Categoria Professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica. Città: Gubbio (Perugia) Istruzione: Diploma / Accademia

Competenze richieste: Trasporti - Conduzione escavatori, dumper, pale, livello Buono Patenti:

Candidati per questo lavoro →qui

6) IDRAULICO QUALIFICATO Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per azienda cliente un idraulico qualificato .

La risorsa verrà inserita in un’azienda che lavora nel mondo dell’impiantistica e dei servizi, una realtà che abbraccia tutte le esigenze tipiche delle ristrutturazioni. Il candidato ideale è in grado di installare impianti specifici e provvedere alla manutenzione dell’immobile e delle parti impiantistiche che lo contraddistinguono. Richiesta esperienza pregressa nella mansione, sostituzione adeguamenti impianti, rifacimento reparti con relasostituzione sanitari e ristrutturazione- Si offre contratto di inserimento stabile direttamente in azienda ottima retribuzione. Disponibilità immediata. Zona di lavoro: Ponte San Giovanni (provincia di PG). Data di inizio prevista: 8/3/2021- Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Stipendio: a partire da €20.000,00 all'anno. Disponibilità: Dal lunedì al venerdì. Esperienza: Idraulico: 2 anni (Obbligatorio). Licenza o certificazione: Abilitazione professionale (Obbligatorio). Candidati per questo lavoro → qui

7) Autista_Patente CE e CQC_Petrignano di Assisi - Importante azienda nel settore logistica e trasporti operante su tutto il territorio nazionale, ricerca DRIVER DI BILICO con esperienza almeno biennale. REQUISITI FONDAMENTALI: In possesso di PATENTE CE + CQC + CARTA CRONOGRAFICA. Esperienza (minimo 2 anni). CV privi di questi requisiti non verranno presi in considerazione. Le risorse selezionate saranno responsabili delle linee per conto di aziende leader nel proprio settore. L’offerta è di un contratto a tempo determinato finalizzato ad una eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato. Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti Settore: SERVIZI/ TERZIARIO. Città: Perugia (Perugia). Patenti: B, C, CE, CQC Merci. Disponibilità oraria: Full Time

Candidati per questo lavoro →qui

8) Magazziniere / Carrellista con patente muletto - Randstad Italia S.p.A. filiale di Foligno (PG) ricerca, per importante azienda cliente, un magazziniere carrellista in possesso della patente per la conduzione del carrello elevatore (muletto). La risorsa, inserita in un contesto industriale professionale e stimolante, si occuperà della movimentazione dei carichi tramite l'utilizzo del muletto, operando all'interno del reparto logistica. Competenze: Essere in possesso di patente per la conduzione del carrello elevatore (muletto) in corso di validità; Comprovata esperienza pregressa nello svolgimento della mansione; Serietà, puntualità, affidabilità e flessibilità; Disponibilità al lavoro giornaliero o su turni; Residenza nella valle umbra centrale. Orario di lavoro: Full Time Zona di lavoro: Foligno (PG)

Tipologia di contratto: somministrazione. Candidati per questo lavoro → qui

9) Muratore - Randstad Italia S.p.A., filiale di Foligno (PG), ricerca, per cliente operante nel settore dell'edilizia, un muratore/manovale edile. La risorsa dovrà occuparsi delle principali mansioni del mestiere, tra cui la delimitazione dell'area oggetto del cantiere, la tracciatura delle linee di posizione, l'installazione di macchinari e attrezzature, la costruzione di strutture quali i muri perimetrali, i segmenti verticali, orizzontali e delle coperture. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Conoscenza delle tecniche di costruzione e ottima abilità manuale; Esperienza pregressa e consolidata nella mansione; Capacità di conduzione di macchinari edili; Serietà, precisione, professionalità e interesse per il tipo di lavoro; Saranno considerati elementi preferenziali per la scelta del candidati il possesso della patente C, CQC e le patenti per la guida dell'escavatore e delle macchine per la movimentazione della terra. Orario di lavoro: Full Time

Zona di lavoro: Foligno (PG). Candidati per questo lavoro → qui

10) Operaio settore legno- Hai esperienza in produzione? Hai una buona conoscenza della principale strumentazione da banco? Stiamo cercando te! Randstad Italia S.p.A. filiale di Foligno (PG) ricerca, per azienda cliente operante nel settore del legno, un operaio con pregressa esperienza nella mansione. Per lo svolgimento della mansione è indispensabilmente richiesta esperienza pregressa all'interno di contesti di produzione del settore del legno e ottima manualità nell'utilizzo degli strumenti del mestiere. Orario di lavoro: Full Time- Zona di lavoro: zona Foligno (PG)

Candidati per questo lavoro → qui