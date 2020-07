Offerte di lavoro a Perugia e provincia: idraulici, operai, ingegneri, disegnatori cad, infermieri

Le offerte di lavoro per Perugia e Provincia di luglio 2020. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio per la posizione scelta.

1)SALDATORE ALLUMINIO, INOX,FERRO - Orienta spa Agebnzia per il lavoro ricerca per azienda nel settore metalmeccanico 1 saldatore. Il candidato deve aver necessariamente maturato esperienza nella mansione di saldatore e deve quindi avere basi di disegno tecnico e ottima manualità.La saldatura (prevalentemente a filo) sarà eseguita per lavorazioni di carpenteria su ferro, acciaio e inoxSi offre contratto iniziale a tempo determinato al termine del uale è previsto inserimento diretto.

Luogo di lavoro Zona San Giustino -. Città di castello (PG)

saldatura a filo

saldatura inox

saldatura alluminio

saldatura ferro

2) Ingegneri Elettronici - Quanta SpA Filiale di Roma per Azienda leader nel settore della produzione di prodotti elettronici, componentistica e semiconduttori, ricerca ingegneri elettronici anche neolaureati. E' necessario conoscere la lingua inglese a livello ottimo almeno per gli aspetti tecnico-commerciali. Disponibilità a effettuare trasferte. Si offre inserimento diretto full time 40 ore settimanali. CCNL Metalmeccanica Industria. Disponibilità immediata. Sede: Todi (PG)

3) DISEGNATORE CAD - Orienta spa ricerca per azienda nel settore metalmeccanico 1 disegnatore CAD. La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico e si occuperà della progettazione di struitture metalliche tramite software Cad 2D/3D. Si occuperà anche dei sopralluoghi e direzione dei cantieri oltre che del contatto con i clienti e fornitori. Il candidato ideale ha esperienza nella mansione di disegnatore, ed ha ottima conoscenza di Cad 2D e 3D. Luogo di lavoro zona Umbra San Giustino

AUTOCAD 2D / 3 D.

PERUGIA - COMMERCIALI - Se stai valutando un’opportunità professionale a lungo termine in un mercato in continua espansione, questa selezione potrebbe interessarti. In questo momento di ripartenza noi di Synergo abbiamo deciso di investire, ora più che mai, nei professionisti del futuro, indipendentemente dal loro punto di partenza. Vuoi valutare una opportunità professionale dove le tue competenze possono sia aiutare gli altri che dare a te la possibilità di sviluppare un reddito in crescita? Nonostante la forte situazione di eccezionalità in cui siamo tutti coinvolti, rimaniamo fiduciosi nel poter ripartire forti e solidi più di prima, proprio per questo motivo. Selezioniamo quindi Commerciali operanti nel settore dell’efficientamento energetico e/o settore normativo. Nel dettaglio i principali prodotti in cui i commerciali si specializzeranno sono: DPR 462, per le verifiche della messa a terra degli impianti elettrici; Energia e gas; oltre ad ulteriori servizi direttamente collegati agli adempimenti di legge.LO SCOPO è il mantenimento dei clienti attivi e lo sviluppo di nuovi.

5) OPERAIO METALMECCANICO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente un OPERAIO METALMECCANICO. Si richiede preferibile esperienza pregressa in verniciatura e/o assemblaggio su carpenteria metallica, preferibile possesso patente C, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Castiglione del Lago (PG). Tipologia contrattuale: tempo indeterminato

6) INFERMIERI NEOLAUREATI-Sei un neolaureato in Scienze Infermieristiche? Sei in cerca di una esperienza lavorativa nel tuo settore di studi? Responsabilità:Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per importante struttura ricerca 2 INFERMIERI.Competenze:I candidati ideali avranno i seguenti requisiti:Laurea Triennale in scienze infermieristiche e conseguente iscrizione all’albo.Disponibilità immediata.Automuniti

7) IDRAULICO - Randstad Italia filiale di Foligno ricerca per importante azienda cliente IDRAULICO con esperienza pregressa nella mansione. Responsabilità La risorsa inserita dovrà occuparsi di interventi di impiantistica in ambito civile. Competenze: Si richiede esperienza pregressa nella suddetta mansione, autonomia nel portare a termine i lavori richiesti in ambito idraulico, disponibilità immediata. Precisione e affidabilità completano il profilo. Si offre iniziale inserimento in somministrazione e successivo inserimento in Azienda, ottime possibilità di crescita.

