Speciale lavoro a Perugia e provincia| Tutte le opportunità per ottenere un contratto subito

ELETTRAUTO - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente un elettrauto esperto e competente nell'installazione, riparazione e manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche degli autoveicoli. Al candidato si richiede una esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore e buona capacità relazionale con i clienti. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato. Esperienza: elettrauto o simili: 2 anni (Obbligatorio)

Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato.

INSEGNANTE LINGUA FRANCESE - Orienta Spa, filiale di Perugia ricerca urgentemente un/una insegnante di francese madrelingua qualificato/a per corsi in sede e corsi online. Si richiede professionalità ed esperienza pregressa in corsi di formazione. Ottima conoscenza lingua francese.

OPERAIO EDILE/ POSATORE CAPPOTTO TERMICO - Orienta Spa, ricerca urgentemente per importante azienda edile di Gualdo Cattaneo un OPERAIO EDILE con esperienza in posa di cappotto termico, intonaco, tinteggiatura, lavori di muratura. Requisiti fondamentali: esperienza pregressa, residenza in zone limitrofe, serietà, affidabilità, velocità di esecuzione, precisione, autonomia. Si offre contratto di lavoro a tempo pieno temporaneo a scopo assunzione.

QUADRISTA/CABLATORE ELETTRICO INDUSTRIALE - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia, specializzata in progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici, un QUADRISTA/CABLATORE ELETTRICO INDUSTRIALE. Il quadrista all'interno dell'officina, si occuperà in autonomia di cablaggio di quadri elettrici. E' richiesta: comprovata esperienza nel ruolo di elettricista quadrista (minimo 5 anni); ottima manualità; ottima lettura schema elettrico esperienza nella posa in cantiere dei quadri cablati. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato. Orario di Lavoro: full time

AUTISTA PATENTE C - CQC - La risorsa si occuper di consegne e ritiro merce con mezzi aziendali su territorio regionale. Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nella mansione; In possesso di patente C - CQC; Disponibilit immediata. Orario: 36 h settimanali, dal luned al sabato

Luogo di lavoro: Foligno (PG). Inquadramento: contratto di somministrazione a tempo determinato, con possibilit d'inserimento in azienda. La ricerca rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalit (ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03)

Sommelier - La tua passione è il vino? Sei un sommelier? Ti piace il contatto con la clientela? Importante ristorante di pesce sta ricercando un sommelier. Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Luogo di lavoro: Foligno

Categoria Professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

STAGISTA UFFICIO MARKETING - Randstad Italia S.p.A. filiale di Foligno (PG) è alla ricerca, per azienda cliente operante nel settore alimentare, di una risorsa da inserire in stage presso l'ufficio marketing. La risorsa, inserita in un contesto stimolante ed in crescita, dovrà occuparsi trasversalmente delle attività proprie dell'ufficio marketing attualmente in sviluppo presso l'azienda, coordinandosi con il reparto acquisti, l'amministrazione e la produzione sotto l'egida del responsabile dell'ufficio nelle attività quotidiane di: realizzazione report, analisi dei fabbisogni dei consumatori, elaborazione ricerche di mercato.

I requisiti indispensabili per lo svolgimento della mansione sono i seguenti: Essere in possesso di laurea triennale o magistrale, preferibilmente ad indirizzo economico; Residenza nei pressi del luogo di lavoro; Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare dei programmi Excel e Access; Ottime doti comunicative e padronanza linguistica; Affidabilità, professionalità e serietà; Disponibilità ad inserimento in tirocinio con prospettiva di crescita all'interno dell'azienda; Orario di lavoro: Full time (dal lunedì al venerdì). Zona di lavoro: Foligno (PG)

Tipologia di contratto: Stage semestrale con finalità assuntive.

saldatore a filo - Per solida azienda cliente specializzata in carpenteria metallica in ferro, acciaio ed alluminio di Passignano sul Trasimeno ricerchiamo Saldatore a filo. La figura ricercata ha esperienza nella posizione ed è operativa anche in attività di assemblaggio su lettura del disegno tecnico meccanico. Proponiamo contratto iniziale di due mesi con possibilità di proroga. Orario di lavorio spezzato giornaliero 8-17 e su turno 6-14. Città: Passignano Sul Trasimeno (Perugia). Esperienza lavorativa: Montatore meccanico - 24 mesi- saldatore/saldatrice - 36 mesi

Competenze richieste: Meccanica - Lettura disegno meccanico, livello Buono; Saldatura - Tracciatura; Saldatura - Foratura, livello Buono

Saldatura - Smerigliatura; Saldatura - Appuntatura; Saldatura - Limatura, livello Buono; Saldatura - Molatura; Saldatura - Saldatura a filo continuo, livello Ottimo; Saldatura - Saldatura ad elettrodo

Le risorse si occuperanno di assistere i pazienti nello sviluppo, mantenimento e ripristino delle capacità fisiche, motorie e psico-motorie compromesse a causa di malattie o invecchiamento..

Addetto assemblaggio elettrico - Hai il diploma da perito elettronico? Ti piace il mondo dell'elettronica? Stiamo ricercando per azienda settore elettrico un operaio da inserire al'interno del reparto programmazione e assemblaggio componenti elettronici. Se interessato all'offerta di lavoro, candidati! Luogo di lavoro: Foligno. Categoria Professionale: Operai Specializzati. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità.

Aiuto cuoco - Ti piace il mondo della ristorazione? Hai esperienza come aiuto cuoco? Stiamo ricercando un aiuto cuoco per un pub a Foligno.

Se la risposta alle seguenti domande è sì, candidati all'offerta di lavoro. Stiamo ricercando proprio te! Categoria Professionale: Bar / Catering / Personale Di Sala / Cuochi / Chef. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Cameriere - Ti piace il mondo della ristorazione? La tua passione è il servizio in sala? Se la risposta è sì, continua a leggere e candidati a questo annuncio! Questa è l'occasione giusta per te! RESPONSABILITÀ: Sarai responsabile della presa in carico degli ordini e del servizio al tavolo.

COMPETENZE: Se conosci le lingue straniere e ti piace il contatto con il pubblico, sei il candidato giusto! Luogo di lavoro: Foligno

fisioterapisti - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario, ricerca per Ausl Umbria 2: fisioterapisti. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato Sede di lavoro: Cascia. Responsabilità:Le risorse si occuperanno di assistere i pazienti nello sviluppo, mantenimento e ripristino delle capacità fisiche, motorie e psico-motorie compromesse a causa di malattie o invecchiamento.

