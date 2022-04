Offerte di lavoro, per Perugia e provincia, le figure professionali richieste dalle aziende: otto contratti in ballo

Ecco le nuove offerte di lavoro per Perugia e provincia di Perugia per il settore privato. Con Perugiatoday.it puoi candidarti direttamente per un colloquio di lavoro per la posizione scelta

1) ADDETTO PULIZIE Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato.

2) CUCITRICE MACCHINA PIANA/SARTORIA - Orienta Spa, Società benefit filiale di Perugia ricerca urgentemente per azienda cliente di Ponte San Giovanni, una CUCITRICE TESSILE/ADDETTA MACCHINA PIANA. Requisiti. Esperienza in cucitura con macchina industriale in contesti produttivi tessili; disponibilità immediata; completano il profilo precisione, buona manualità e velocità. Si offre contratto con prospettive a tempo indeterminato. Orario: full time, dal lunedì al venerdì.

3) MECCANICO-CAPO OFFICINA - Orienta Spa, seleziona per la sede di Torgiano, un Meccanico Capo Officina, per azienda operante nel settore noleggio mezzi di cantieri. Il candidato verrà inserito all'interno dell'officina meccanica, si occuperà della manutenzione meccanica dei mezzi e svolgerà il ruolo di Capo officina.La risorsa si interfaccerà in maniera diretta con gli uffici noleggio fornendo informazioni in merito alla disponibilità dei mezzi e con l'ausilio? del sistema informatico aziendale fornirà assistenza per la gestione delle lavorazioni, delle richieste ricambi e per l'inserimento di tutte le informazioni tecniche sui beni presenti all'interno del parco noleggio.

Il candidato ideale ha propensione alla leadership, è dotato di capacità organizzative e gestionali, ambizione nella crescita professionale personale e della squadra, composta già da altri 2 meccanici. Completa il profilo la conoscenza di impianti oleodinamici, elettrici ed elettronici in genere o applicati alle macchine da cantiere quali escavatori e/o piattaforme aeree, sollevatori e autogrù. e preferibilmente la provenienza dal settore noleggio piattaforme aeree e macchine movimento terra/muletti. E' richiesto formazione di tipo meccanico-meccatronico; età preferibilmente tra i 25 e i 35 anni E' prevista una formazione iniziale presso la sede centrale di Dolo VE per la conoscenza e l'approfondimento delle macchine presenti nel parco noleggio, oltre all'istruzione per la conoscenza del sistema informatico aziendale. Luogo di lavoro: Torgiano; Orario di lavoro: Full time

4) NEODIPLOMATO ADDETTO TORNIO CNC - Orienta spa ricerca per azienda nel settore metalmeccanico 1 ADDETTO AL TORNIO CNC. Il candidato ideale è in possesso di diploma a indirizzo Meccanico (Ipsia). Non è richiesta esperienza nella mansione ma occorre conoscere i principi delle macchine a CNC. Luogo di Lavoro Trestina (PG). Si offre inserimento a tempo determinato in affiancamento con finalità di assunzione diretta

5) AUTISTA PATENTE - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca urgentemente per azienda cliente di FOLIGNO, 1 autista in possesso di patente E. Modalità di lavoro: Dal lunedì al venerdì Full-Time Si richiede esperienza pregressa e possesso della patente di guida E, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. Si offre iniziale contratto di somministrazione a scopo assunzione a lungo termine.

6) Elettricista cablatore - Ricerchiamo per azienda cliente Elettricista addetto al cablaggio quadri su macchine customizzate. La figura ricercata ha una formazione di Diploma ad indirizzo elettrico/elettronico, ha un' ottima conoscenza degli schemi elettrici ed ha maturato un'esperienza anche breve nella posizione. L'orario di lavoro sarà full time spezzato ed il contratto iniziale a tempo determinato di tre mesi finalizzato ad una successiva assunzione stabile in azienda. Categoria Professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica. Settore: EDILE/ IMMOBILIARE. Città: Bastia Umbra (Perugia). Esperienza lavorativa: elettricista cablatore - 12 mesi. Istruzione: Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Perito per l'elettrotecnica e l'automazione. Competenze richieste: Elettrica / Elettrotecnica - Cablaggio , livello Buono - Elettrica / Elettrotecnica - Lettura disegno/schema elettrico, livello Buono. Disponibilità oraria: Full Time

7) Tecnico di cantiere - Hai esperienza nella misurazioni presso cantieri edili? Hai un titolo di studio come geometra o laurea in architettura? Per un'importante azienda edile stiamo ricercando un tecnico di cantiere con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Se la seguente offerta di lavoro rispecchia la tua professionalità, candidati per approfondire l'opportunità! Categoria Professionale: Installazione / Impiantistica / Cantieristica. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

8) ADDETTI AL MONTAGGIO MECCANICO - Orienta spa ricerca per importante azienda del settore metalmeccanico 3 addetti al montaggio. Il candidato ideale ha esperienza nel settore meccanico e nell'assemblaggio manuale ed ha dimestichezza con i normali attrezzi da officina. si propone inserimento a tempo determinato con reale prospettiva di inserimento diretto. Full time con orario spezzato. Luogo di Lavoro San Giustino (PG): metalmeccanica, assemblaggio,meccanico.

