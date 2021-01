Offerte di Lavoro a Perugia e provincia: si cercano manager, infermieri, elettricisti e periti

Somministrazione lavoro srl, l’agenzia di intermediazione e società di consulenza, la prima con sede legale a Perugia, è alla ricerca di varie figure professionali nel settore metalmeccanico, nel commercio all’ingrosso, nel comparto alimentare e in una Rsa (Residenza santaria assistenziale) con sede di lavoro a Magione, Perugia, Castiglione del Lago, Giano dell’Umbria e a Terni. Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092, sulla pagina di Facebook Somministrazione lavoro srl o su quella di LinkedIN, oppure può consultare il sito web www.somministrazionelavoro.com.

LE OFFERTE



Un\a it manager full time per importante azienda di Magione operante nel settore metalmeccanico. Descrizione attività: la risorsa, che risponderà alla direzione, si occuperà della gestione clienti interni, dell’infrastruttura interna e gestionale interno. Requisiti: laurea in indirizzo tecnico, esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza di active directory. Si offre retribuzione e inquadramento commisurati all’esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Quattro infermieri\e con qualifica per Rsa situata a Terni. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un perito elettrotecnico\elettronico per importante azienda di Magione operante nel settore metalmeccanico. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di un anno. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a assistente di direzione per importante azienda di Magione operante nel settore metalmeccanico. Descrizione attività: la risorsa si dovrà occupare di gestire l’organizzazione del lavoro del direttore generale. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza della lingua inglese, mentre la conoscenza della lingua tedesca rappresenta un requisito preferenziale. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Due elettricisti\e full time per importante azienda di Perugia. Si richiede esperienza nella mansione di almeno 1 anno e disponibilità a trasferte. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a impiegato\a controllo qualità full time per importante azienda di Castiglione del Lago operante nel settore del commercio all’ingrosso. Requisiti: Esperienza pregressa nella mansione di 3 anni, ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza delle principali certificazioni di qualità, laurea in ambito scientifico e flessibilità. Si offre inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a trade marketing manager full time per importante azienda di Castiglione del Lago operante nel settore commercio all’ingrosso. Descrizione attività: la risorsa si occuperà dell’analisi della concorrenza, sviluppo strategico e analisi dei dati di mercato. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di 2 anni, conoscenza del mercato relativo alla Gdo e ottime capacità di analisi di mercato. Si offre inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a junior key account manager full time per importante azienda di Castiglione del Lago operante nel settore commercio all’ingrosso. Descrizione attività: la risorsa, che si rapporterà direttamente con il direttore vendite, si occuperà della gestione e sviluppo portfolio clienti ed effettuerà attività di promozione e sopralluogo nei punti vendita. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione di 2 anni, buona conoscenza della lingua inglese e proattività e flessibilità. Si offre inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Due addetti\e al confezionamento per importante azienda di Giano dell’Umbria operante nel settore alimentare. Requisiti: esperienza pregressa anche minima nella mansione. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.