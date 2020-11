Offerte di Lavoro a Perugia e provincia: sarti, baby sitter, elettrauti, autisti, magazzinieri, fabbro

Tutte le offerte di lavoro, tramite agenzia, per Perugia e provincia. Con Perugiatoday.it puoi candidarti direttamente per la selezione richiedendo un colloquio

ADDETTO FERRAMENTA - Orienta spa per azienda settore Ferramenta/ Utensileria/commercio si ricerca un addetto al banco. Il candidato deve avere esperienza nella vendita (settore ferramenta ed utensileria). Si occuperà principalmente di back office e rapporto/vendita diretta con la clientela. Il candidato ideale ha predisposizione al lavoro di gruppo e ai rapporti interpersonali. Luogo di lavoro zona San Giustino (PG): ferramenta, utensileria

Autista pat C - Orienta spa ricerca per azienda edile un camionista pat C disponibile a trasferte Italia e che rimanga fuori comune per alcuni giorni la settimana per trasporto materiale nei cantieri. Il camionista avrà pagata trasferta- vitto e alloggio per il periodo in trasferta.

AUTISTA PATENTE E - Orienta Spa ricerca urgentemente per azienda cliente, zona Bastia Umbra (PG) 1 autista in possesso di patente E disponibile alla linea. Si richiede esperienza pregressa, possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. Si offre iniziale contratto di somministrazione scopo assunzione. possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, attestato autogru, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità.

Baby-sitter - Cerchi lavoro come baby-sitter? Le Cicogne, divisione di Orienta dedicata al Family Care, sta cercando baby-sitter su Perugia. Requisiti Richiesti: Diploma di Scuola Superiore, costituisce titolo preferenziale essere in possesso del certificato BLS; Preferibile esperienza pregressa su neonati e/o bambini in età scolare; Essere in grado di relazionarsi con il bambino/i e con la sua famiglia. Prendersi cura dell'igiene dei bambini. Gestire e supervisionare i bambini: organizzare attività ricreative, aiutarli nei compiti e nelle attività quotidiane Completano i profilo capacità organizzative, affidabilità e serietà. Orario di Lavoro: disponibilità sia Full Time che Part Time in base all'esigenza Si offre un contratto di lavoro subordinato. La retribuzione sarà commisurata all'esperienza.

Per completare la tua registrazione dovrai accedere sul nostro portale www.lecicogne.net: lì potrai vedere tutte le proposte pubblicate dai genitori nella tua città e scegliere quella più adatta alle tue esigenze! Ti aspettiamo! Le Cicogne - divisione Orienta .

ELETTRAUTO - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente un elettrauto esperto e competente nell'installazione, riparazione e manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche degli autoveicoli. Al candidato si richiede una esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore e buona capacità relazionale con i clienti. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato. Esperienza: elettrauto o simili: 2 anni (Obbligatorio). Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato.

FABBRO / SERRAMENTISTA . Orienta spa ricerca per azienda nel settore meccanico / installazione di infissi 1 Serramentista.La risorsa, si occuperà dell'installazione di serramenti con rivestimenti in alluminio e PVC. é richiesta una figura professionale con esperienza nel settore meccanico in grado di utilizzare macchinari per il taglio e l'assemblaggio e i principali strumenti da banco. Luogo di lavoro Città di Castello (PG)

MECCANICO ELETTRAUTO - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente un MECCANICO con esperienza nella mansione di meccanico di automobili. La risorsa verrà impiegata nella mansione di ELETTRAUTO per l'installazione, riparazione e manutenzione delle parti elettriche ed elettroniche degli autoveicoli. Non si richiede esperienza nella mansione di Elettrauto, ma interesse per la parte elettronica delle auto, su cui verrà formato, e conoscenza della meccanica. Al candidato si richiede una esperienza professionale nel settore in qualità di meccanico e buona capacità relazionale con i clienti. Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato.

MAGAZZINIERE – AUTISTA pat.C - Orienta Spa, ricerca per azienda nel settore metalmeccanico a Perugia, la figura di UN magazzinire - Autista con Pat C. La risorsa dovrà seguire il magazzino, in particolare l'ingresso e l'uscita della merce, con i relativi documenti e sarà di supporto anche al reparto consegne e/o ritiri. E' richiesta patente C e patentino del muletto in corso di validità. Zona di lavoro Perugia. Orario di lavoro Full.time.

Sarta - Team Leader - Per azienda cliente operante nel settore tessile di Foligno, stiamo selezionando un/a Responsabile di Produzione. La risorsa selezionata, dopo un primo periodo di formazione e affiancamento, sarà responsabile delle seguenti attività: Gestione di un team di 20 persone; Pianificazione e coordinamento delle attività nel laboratorio; Formazione e affiancamento al team di cucitori/cucitrici; Gestione delle problematiche tecniche/sdifettamenti capi. Requisiti: Forte formazione tecnica; Capacità di lettura delle schede; Conoscenza dei modelli; Conoscenza tecnica della macchina piana lineare e taglia e cuci. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Full Time.,

Responsabile Logistica . Ricerchiamo Responsabile Logistica per solida azienda cliente operante in ambito metalmeccanico . La figura ricercata, che ha conseguito preferibilmente una formazione di tipo tecnico meccanico, ha maturato pregressa esperienza nel ruolo ed in particolare si occuperà delle seguenti attività: gestione di 6 operatori di magazzino, controllo dei materiali in ingresso , preparazione dei materiali per la produzione negli stabilimenti, gestione della documentazione tecnica ed amministrativa, gestione dei trasportatori esterni. Il livello di inquadramento sarà commisurato all'effettiva esperienza maturata dalla persona scelta. Luogo di lavoro: Perugia.

