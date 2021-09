Offerte di Lavoro per Perugia e provincia, contratti di lavoro in ballo: le figure richieste

Le nuove offerte di lavoro per Perugia e provincia tramite società di reclutamento per aziende private. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio per la posizione selezionata.

1) ADDETTO PULIZIE - Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente - un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Candidati per questo lavoro →

2)LAUREATI IN ECONOMIA - Orienta spa per importante studio commerciale di Città di Castello ricerca tirocinanti.Si richiede: laurea in economica ( anche triennale). Competenze tecniche:ottima conoscenza degli applicativi MS Office (Power Point, Excel, Word) Il tirocinio è finalizzato all' assunzione.

3) Disegnatore Schemi Elettrici - Randstad Talent Selection, divisione Randstad dedicata alla ricerca&selezione di profili qualificati e ad alta specializzazione, seleziona per importante azienda nel settore dell'automazione industriale con sede a Perugia un disegnatore elettrico. La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio tecnico di riferimento, si occuperà delle seguenti attività: realizzazione del progetto dal punto di vista elettrico in collaborazione con l'area software, garantendo il rispetto dei tempi, costi e livelli qualitativi definiti in base alle linee guida del Responsabile Tecnico; sviluppo del progetto elettrico dei prodotti standard e quelli personalizzati, a partire dai disegni di dettaglio per la produzione fino a redigere l'elenco dei materiali occorrenti per l'intera realizzazione e la relativa documentazione. Si offre contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì (8.00-12.30/14.00-17.30).

4)Operatore Termotecnico Industriale - Randstad Talent Selection, divisione Randstad dedicata alla ricerca&selezione di profili qualificati e ad alta specializzazione, ricerca un tecnico ad alta specializzazione da inserire con contratto a tempo indeterminato presso azienda operante nella manutenzione industriale con sede a Perugia. Nello specifico si seleziona un tecnico esperto nella installazione di caldaie e condizionatori industriali. Sono punti qualificanti i seguenti requisiti tecnici abilitanti: PATENTINO FGAS; PATENTINO FER RT; QUALIFICA PES; CONDUTTORE DI CALDAIE; LAVORI IN QUOTA.

5) OPERATORE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO- Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente per azienda del territorio specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione un operatore macchine CNC. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione su macchine a controllo numerico (principalmente torni, frese), programmazione, attrezzaggio, carico/scarico, controllo qualità; ottima lettura disegno tecnico; programmazione macchine. Si offre contratto a scopo assunzione a tempo indeterminato.

6) FISIOTERAPIA - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per un centro medico polispecialistico ricerca: laurea triennale in Fisioterapia, iscrizione all'albo di riferimento, conoscenza delle diverse forme di terapia fisica e conoscenza delle terapie strumentali. Si offre contratto a tempo determinato. Orario di lavoro a tempo pieno.

7) Verniciatore - Randstad Technical, filiale di Città di Castello, ricerca per importante azienda metalmeccanica del territorio un Verniciatore. La risorsa prenderà parte alla preparazione dei pezzi da verniciare, miscelerà le vernici, procederà alla verniciatura dei pezzi, controllando anche le fasi di finitura e di controllo della qualità del pezzo finito.

Si richiedono esperienza di almeno un anno nel settore verniciatura in ambito metalmeccanico, conoscenza delle diverse tipologie di vernici, precisione e cura dei dettagli. Offriamo iniziale contratto a tempo determinato diretto, con possibilità di crescita all'interno del contesto aziendale.

8) Addetto all'appuntaggio - Randstad Technical, filiale di Città di Castello, ricerca per importante azienda metalmeccanica del territorio un addetto all'appuntaggio. La risorsa prenderà parte all'assemblaggio del pezzo, attraverso punti di saldatura con utilizzo di strumenti base. Si richiedono: disponibilità immediata, disponibilità di lavorare sia su turni che su spezzato. Offriamo iniziale contratto in somministrazione con possibilità di inserimento diretto in azienda.

