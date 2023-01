Offerte di lavoro per Perugia e provincia, si cercano banconisti, operai specializzati, impiegati e addetti polizia

1) ADDETTA/O ALLE PULIZIE - Orienta S.p.A, filiale di Mestre Venezia, ricerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE per pulizie presso un'azienda con sede a NORCIA (PG). Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza nel ruolo e risiede in zone limitrofe alla sede di lavoro. Orario di lavoro: dal Lunedì al Venerdì per 30 minuti al giorno da svolgere tra le 17.00 e le 20.00. Si offre iniziale contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione futura. Sede di lavoro: NORCIA (PG).

Per importante e storica realtà del settore GDO sita in zona Città di Castello selezioniamo BANCONISTA REPARTO GASTRONOMIA. Responsabilità: il Banconista avrà la responsabilità della cura e della gestione di tutte le attività del banco Gastronomia e nello specifico si occuperà di: allestimento del banco Gastronomia; porzionatura, confezionamento e prezzatura dei prodotti di Gastronomia; vendita diretta al cliente di prodotti quali affettati, formaggi e preparati alimentari; pulizia e cura del banco secondo la normativa igienico-sanitaria vigente. Pregressa esperienza maturata come banconista all'interno di un supermercato, come cuoco o aiuto cuoco nel settore della ristorazione o come addetto alla preparazione di pasti veloci in un bar o in rosticceria

Orienta spa ricerca per nota azienda cliente settore alimentare: un-a IMPEIGATO-A AMMINISTRATIVO DIPARTIMENTO EXPORT. La figura richiesta sarà a stretto contatto con l'export manager, con la responsabile amministrativa e la logistica export; nello specifico dovrà occuparsi di: assistenza al cliente: supporto pre/post vendita tramite contatto telefonico e tramite mail; gestione delle richieste di fornitura da parte dei clienti; preparazione e controllo di tutta la documentazione di trasporto che deve accompagnare la merce: polizze di carico in export, svincolo polizze in import, assicurazioni merce, certificati doganali necessari per oltrepassare la frontiera; Fatturazione UE ed extra Ue; organizzazione del trasporto (pianificazione e composizione carichi completi (FCL) o combinazioni di carico in groupage (LCL): Invio estratto conto e richieste di pagamento; Pianificazione dell'evasione degli ordini insieme ad altri soggetti chiave dell'azienda. E' richiesta esperienza triennale nel settore e buone doti organizzative e di pianificazione del lavoro. Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Pietralunga (PG).

Orienta Spa ricerca la figura di un Meccanico junior per PLE, sollevatori e MMT, per azienda con sede a Torgiano (PG). La risorsa ha una formazione di tipo meccanico-meccatronico, gradita la provenienza dal settore noleggio piattaforme aeree e macchine movimento terra/muletti. Completa il profilo la conoscenza di impianti oleodinamici, elettrici ed elettronici in genere o applicati alle macchine da cantiere quali escavatori e/o piattaforme aeree, sollevatori e autogrù. E' prevista una formazione iniziale presso la sede centrale di Dolo (VE) per la conoscenza e l'approfondimento delle macchine presenti nel parco noleggio, oltre all'istruzione per la conoscenza del sistema informatico aziendale. Orario di lavoro Full time. Luogo di lavoro Torgiano (PG).

5) Operaio cartotecnico - Orienta spa ricerca per nota azienda cartotecnica del territorio: OPERAI CARTOTECNICI

Requisiti richiesti: Possesso del diploma di maturità; Buona manualità; Disponibilità a lavorare anche su tre turni;

Disponibilità immediata. Si valutano profili anche senza esperienza. Orario di lavoro: full time, sia spezzato che su tre turni. Offerta contrattuale: contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di assunzione diretta in azienda. Luogo di lavoro: San Giustino (PG).

6) OPERAIO ADD. TORNIO E FRESA - Orienta spa ricerca per nota azienda del territorio settore metalmeccanica: un OPERAIO ADD. TORNIO E FRESA. Requisisti richiesti: Buona manualità; Disponibilità immediata; Utilizzo tornio e fresa.

Si valutano profili anche senza esperienza. Orario di lavoro: Full time, dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Montone (PG).

Orienta spa ricerca per azienda serigrafica di Umbertide operatori addetti allo stampa, al forno, all' imballaggio. Il lavoro si svolge su turni 06.00-14.00 oppure dalle 14.00 -22.00 è richiesta la disponibilità a straordinari.

8) OPERAIO METALMECCANICO - Orienta spa ricerca per nota azienda del territorio settore metalmeccanico: OPERAIO-A METALMECCANICO-A. Requisiti richiesti: Diploma indirizzo meccanico; Conoscenza e dimestichezza nell'utilizzo dei principali strumenti di officina; Precisione e propensione al lavoro di squadra; Disponibilità immediata.

Si valutano profili anche senza esperienza Orario di lavoro: Full time, orario diurno, dal lunedì al venerdi.

Offerta contrattuale: Contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di successivo inserimento diretto. Luogo di lavoro: Città di Castello (PG).

Orienta Spa - Agenzia per il Lavoro, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di TREVI (PG) n. 1 ELETTRICISTA. da inserire fullTime dal lunedì al venerdi. Luogo di Lavoro: SPOLETO (PG) Requisiti richiesti: Disponibilità immediata e Esperienza nella mansione.

Requisiti richiesti: Disponibilità immediata e Esperienza nella mansione. Candidati per questo lavoro →

Orienta Spa - Società Benefit fiale di Perugia ricerca urgentemente per Azienda Cliente nel settore della carpenteria metallica un FABBRO VERNICIATORE. Il fabbro vernicatore si occuperà di: Lavorazioni su carpenteria metallica medio pesante di strutture civili e industriali; Verniciature. Al fabbro verniciatore è richiesta: Esperienza nella mansione (preferenziale), Ottima manualità e precisione. Orario di lavoro: full time. Tipologia di contratto: temporaneo a scopo assunzione. Luogo di lavoro: Tavernelle.