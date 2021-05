Offerte di Lavoro a Perugia e provincia, 10 possibilità per ottenere un contratto di lavoro

Lavorare a Perugia e provincia: ecco tutte le offerte al 10 maggio 2021 tramite agenzie di somministrazione. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio di lavoro.

**********

1) APPRENDISTA ELETTRICISTA - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente settore impiantistica un APPRENDISTA ELETTRICISTA. Si richiede preferibile titolo di studi ad indirizzo elettronico/elettrotecnico, disponibilità a brevi trasferte sul territorio nazionale, gradite brevi esperienze pregresse in aziende di idraulica o elettrotecnica.

Luogo di lavoro: Umbertide (PG) - Candidati per questo lavoro →

2) IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE MECCANICA - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico un/una addetto/a ufficio tecnico e progettazione. La risorsa verrà inserita all'interno dell'ufficio tecnico e verrà adibita alla progettazione di particolari relativi a progetti di macchine customizzate e specifiche sulla base delle esigenze del cliente. Si richiedono ottima conoscenza del disegno tecnico meccanico bidimensionale e tridimensionale, buona conoscenza lingua inglese sia orale che scritta ed il possesso di nozioni teoriche delle lavorazioni meccaniche (es. modalità di taglio, macchine utensili...). E' necessario possedere laurea in ingegneria meccanica. Orario di lavoro full time. Si offre contratto con scopo assunzione a tempo indeterminato direttamente con l'azienda. Ottima conoscenza autocad 2d-3d. Buona conoscenza lingua inglese orale/scritta. Candidati per questo lavoro →

3)MAGAZZINIERE CARRELLISTA - Sede di lavoro: Perugia - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente di Valfabbrica (PG) un magazziniere. La figura di magazziniere si occuperà di: movimentazione merce all'interno del magazzino con utilizzo del muletto; carico e scarico camion; rifornimento linee di produzione. Si richiede pregressa e solida esperienza nella mansione di magazziniere. Indispensabile utilizzo mezzi di sollevamento quali carroponte, carrelli elevatori, carrelli elevatori a braccio telescopico.Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato direttamente con l'azienda.

Candidati per questo lavoro →

4) TECNICO INSTALLATORE DI RETI IN FIBRA OTTICA - Requisiti richiesti: aver frequentato un corso su fibra ottica; gradita esperienza pregressa nella mansione. Disponibilità a lavorare su tutta la regione UMBRIA, con riferimento la città di PERUGIA. Stipendio commisurato alle reali competenze del candidato. Richiesta disponibilità immediata. Candidati per questo lavoro →

5)Banconista settore elettrotecnica - Si ricerca, per importante azienda rivenditrice di materiale elettrotecnico, un banconista addetto alla vendita. Responsabilità: La risorsa verrà inserita nel punto vendita all'ingrosso e dovrà interfacciarsi con i clienti, occupandosi della presa in carico e della preparazione degli ordini, della redazione di piccoli preventivi, e di tutte le varie fasi del rapporto di vendita. Il materiale di cui si dovrà occupare la risorsa consterà prevalentemente di materiale elettrotecnico ad uso civile.

Competenze: conoscenza dei materiali e delle procedure in materia elettrotecnica; preferibile esperienza pregressa nella mansione; approccio dinamico e positivo al cliente; disponibilità immediata full time; possesso della patente di guida; automunito.

Candidati per questo lavoro →

6) Autista zona Perugia -,Azienda di grande realtà operante sul territorio ricerca una figura da inserire in organico come autista, munito di patente B, per la zona di Perugia. La figura che verrà selezionata, possiede le seguenti doti: responsabilità, ottima conoscenza della lingua italiana, ampia flessibilità oraria, disponibilità ad effettuare trasferte giornaliere in altre città Il candidato accompagnerà i clienti durante i loro spostamenti tramite l'utilizzo di un mezzo fornito dall'azienda, per tanto è richiesta una ampia disponibilità oraria.

Candidati per questo lavoro →

7) Addetti sala - Si ricercano, per importante catena di ristorazione, addetti alla sala per la nuova apertura di un locale a Perugia. Responsabilità: Le risorse verranno inserite nello staff del ristorante e si occuperanno dell'accoglienza dei clienti, della raccolta delle ordinazioni e del servizio ai tavoli. Competenze: esperienza pregressa nella mansione;

formazione su sicurezza generica, haccp e sicurezza specifica; approccio positivo al cliente e buona capacità di lavoro in team; disponibilità a lavorare PT su turni spezzati ad orario pasti; possesso della patente di guida e disponibilità di un mezzo proprio; disponibilità immediata.

Candidati per questo lavoro →

8) Addetti alla griglia - Si ricercano, per importante catena di ristorazione, addetti alla griglia per la nuova apertura di un locale a Perugia. Le risorse verranno inserite nello staff del ristorante e si occuperanno della cottura delle pietanze mediante l'utilizzo della griglia. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione; approccio positivo al cliente e buona capacità di lavoro in team; disponibilità a lavorare PT su turni spezzati ad orario pasti; possesso della patente di guida e disponibilità di un mezzo proprio; disponibilità immediata. Candidati per questo lavoro →

9)ADDETTI ALLA CUCINA - Si ricercano, per importante catena di ristorazione, addetti alla cucina per la nuova apertura di un locale a Perugia. Le risorse verranno inserite nello staff del ristorante e si occuperanno di tutto ciò che riguarda la preparazione di piatti di vario genere, dalla carne ai fritti alle insalate. Competenze: esperienza pregressa nella mansione; approccio positivo al cliente e buona capacità di lavoro in team; disponibilità a lavorare PT su turni spezzati ad orario pasti; possesso della patente di guida e disponibilità di un mezzo proprio; disponibilità immediata.

Candidati per questo lavoro →

10)Cameriere - OPPORTUNITÀ Ti sei da poco diplomato all'alberghiero e la tua passione è il servizio in sala? Se la risposta è sì, continua a leggere e candidati a questo annuncio! Questa è l'occasione giusta per te! RESPONSABILITÀ<: Sarai responsabile della presa in carico degli ordini e del servizio al tavolo. COMPETENZE Se conosci le lingue straniere e ti piace il contatto con il pubblico, sei il candidato giusto! Luogo di lavoro: Foligno Orario di lavoro: Part time mattino

Candidati per questo lavoro →