Offerte di lavoro per Perugia e Provincia: 10 occasioni, dai banconisti di supermercato, agli addetti contabilità, dal turismo alle professioni

Dieci nuove proposte di lavoro per Perugia e provincia attravero le agenzie di somministrazione. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per la posizione scelta.

1) ADDETTO/A MACELLERIA - Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia ricerca urgentemente per una catena di supermercati con sede a Gubbio (PG), 1 addetto/a alla macelleria. Il/la candidato/a ideale possiede esperienza pregressa in analoga mansione anche minima. Si richiede: Disponibilità al lavoro full-time e nel week-end con riposi a rotazione; esperienza pregressa nella grande distribuzione; preferibile possesso di attestato HACCP (in corso di validità); preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre contratto iniziale di somministrazione a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

2) ADDETTO/A BANCO PESCHERIA - Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia, ricerca per importante Azienda cliente leader di mercato della Grande Distribuzione Organizzata ADDETTO/A BANCO PESCHERIA Il/la Addetto/a Banco Pescheria si occuperà di: pulizia e sfilettatura del pesce;

pulizia/cura del banco; vendita ed assistenza al cliente. Al/alla Addetto/a Banco Pescheria si richiede:

residenza in zone limitrofe;

minima esperienza nella mansione;

disponibilità a lavorare full time e nei week-end con riposi a rotazione.

Preferibile possesso dell'attestato HACCP

Tipo di contratto: somministrazione con successiva possibilità di inserimento

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Gubbio

3) AUTISTA PATENTE C - Nexus ricerca per azienda cliente operante nel settore impiantistica un/a AUTISTA PATENTE C per consegna/ritiro/trasporto materiale. Requisiti richiesti: Patente C; Esperienza pregressa nel ruolo; Conoscenza del territorio; Disponibilità immediata.

Si propone iniziale contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione in azienda. Luogo di lavoro: Assisi (PG)

Orario di lavoro: Full time 07:12 / 13:00 - 16:00 dal lunedì al venerdì La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità (ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03).

4) Receptionist - Randstad Italia, per storica azienda cliente ricerca 1 RECEPTIONIST. Orario di lavoro full time, su turni: 7/14 - 14/21 - 16/23. Si richiede disponibilità immediata. Si offre contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Responsabilità: il candidato ideale ha maturato una piccola esperienza nel settore in strutture di medio livello. Costituisce requisito preferenziale saper parlare una lingua straniera oltre alla madrelingua italiana. Competenze: il candidato ideale ha capacità di gestire picchi di lavoro ed è in grado di poter provvedere in autonomia alla gestione di gruppi organizzati, sotto incarico della Direzione. Verrà inserito in un contesto e team ampio e strutturato. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

5) GEOMETRA - Orienta Spa, Filiale di Foligno ricerca per importante azienda cliente un GEOMETRA. Il candidato dovrà avere buone doti relazionali e comunicative in quanto si interfaccerà direttamente con tutti i soggetti coinvolti nei lavori, quali maestranze, fornitori e clienti.

Requisiti richiesti: Diploma di Geometra e/o Laurea in Ingegneria o Architettura. Orario di Lavoro: FullTime. Disponibilità immediata

6 ) TIROCINANTE ADETTO/A ALLA GRIGLIA - Orienta Spa, ricerca per ristorante/pub di Ponte San Giovanni un ADDETTO/A ALLA GRIGLIA da inserire in tirocinio della durata di 6 mesi. Mansioni: cuocere carni e pesci che si grigliano. Si richiede disponibilità full time. Preferibilmente automunito/a. Sede di lavoro: Ponte San Giovanni Tipologia d' inserimento: Stage 6 mesi.

7) impiegato contabile - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per un' impresa sociale ricerca IMPIEGATO CONTABILE. Responsabilità: L'impresa, che opera da decenni nel settore socio assistenziale ed è presente con le sue attività in diverse regioni d' Italia, ci ha incaricati di selezionare un impiegato contabile per la sede di Perugia.

La risorsa si occuperà di: fatturazione passiva gestione della contabilità generale fino alla predisposizione delle scritture di bilancio. Requisiti richiesti: possesso del diploma in ragioneria o della laurea in materie economiche, pregressa esperienza di almeno due anni nel ruolo, ottima conoscenza del pacchetto office, gradita conoscenza del software teamsystem, completano il profilo determinazione, precisione e gestione delle prioritàl. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato all'assunzione diretta in azienda. Orario di lavoro: full time 38 ore settimanali.

8)MANOVALE EDILE - Il/la manovale edile si occuperà di: Gestire, spostare e organizzare le attrezzature e i materiali all'interno del cantiere;

Preparare i materiali da costruzione; Supportare i mutatori. Al/alla manovale edile si richiede: Esperienza nella mansione; Disponibilità a trasferte giornaliere nel Centro Italia (con mezzo aziendale). Tipo di contratto: tempo determinato con possibilità di successivo inserimento. Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro: Foligno/Centro Italia

9) Banconista - Randstad Italia, per storica azienda cliente nel territorio di Castiglione del Lago, ricerca n°1 banconista per gelateria. Non è richiesta una specifica esperienza nel settore ma volontà di mettersi in gioco. Si offre un contratto di sei mesi di tirocinio, il rimborso previsto è superiore alla normativa regionale di riferimento. Orario di lavoro: tendenzialmente dal pomeriggio a chiusura del locale intorno alle ore 23, con possibilità di eventuale turno diurno per la preparazione degli ingredienti. Dal lunedì alla domenica con riposi compensativi all'interno della settimana. Responsabilità: Le responsabilità principali sono: serietà, caparbietà, attitudine al ruolo e capacità di saper lavorare in gruppo. Le attività proposte saranno coordinate con i responsabili del locale, è previsto un affiancamento specifico. Le skill caratteriali costituiscono motivo di valutazione e, nel caso specifico di attitudine con il pubblico, carattere preferenziale. Competenze: Non sono previste competenze specifiche dal punto di vista tecnico, le attività saranno coordinate ed affiancate con i responsabili sia in produzione che in sala. Viene, invece, richiesta flessibilità nel ruolo e negli orari, a maggior ragione nei periodi di maggior afflusso turistico.

10) Fisioterapista - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per centro medico ricerca: fisioterapista. Responsabilità: la risorsa si occuperà di assistere i pazienti nello sviluppare, mantenere o ripristinare le capacità fisiche, motorie e psico-motorie compromesse a causa di malattie o invecchiamento e di definire delle attività di rieducazione funzionale e recupero motorio. Requisiti richiesti: laurea triennale in Fisioterapia; iscrizione all'albo di riferimento;conoscenza delle diverse forme di terapia fisica e conoscenza delle terapie strumentali. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.

