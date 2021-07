Offerte di lavoro per Perugia e provincia: ecco tutte le opportunità di metà luglio, ecco le figure ricercate

Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio con le agenzie di selezione per la figura ambita

Le nuove offerte di lavoro per Perugia e provincia per luglio 2021. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio con le agenzie di selezione per la figura ambita.

Tecnico di Officina - Adecco Italia Spa ricerca, per società leader nell'ambito della vendita e della manutenzione di macchine per il settore agricolo, Meccanico esperto. La risorsa è inserita all'interno dell' Officina meccanica e risponde al Responsabile tecnico; le attività di cui si occupa sono: manutenzione meccanica di mezzi pesanti straordinaria e programmata; diagnostica guasti; sostituzione e ricambistica. Requisiti richiesti: pregressa esperienza in analoga posizione Diploma di perito meccanico/meccatronico. Proponiamo iniziale contratto in somministrazione di sei mesi, successivo inserimento stabile in azienda. Città: Perugia (Perugia). Disponibilità oraria: Full Time

SALDATORE A FILO - Orienta Spa, filiale di Perugia ricerca urgentemente per azienda cliente specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione, un SALDATORE A FILO. Il candidato ricercato dovrà svolgere all'interno di un team di lavoro le seguenti attività: Affiancare il saldatore senior nello svolgimento dei lavori; Effettuare saldature a filo. I requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo sono: Formazione in ambito saldatura; Capacità di lettura disegno; Pregressa esperienza anche breve nella saldatura a filo. Tipo di assunzione: Stage retribuito a scopo assunzione a tempo indeterminato. Disponibilità lavorativa: Full Time. Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: BRANCA (PG)

ADDETTO PULIZIE - Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito. Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato.

Operaio metalmeccanico per officina - Orienta spa ricerca per azienda metalmeccanica personale da inserire all'interno dell'officina. Il candidato ideale è in possesso di diploma a indirizzo meccanico. è richiesta buona conoscenza e utilizzo dei normali attrrezzi da officina. Indispensabile conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico. Luogo di lavoro Città di Castello (PG), montaggio meccanico -lettura disegno

Infermieri per progetto prelievi domiciliari su PERUGIA - Adecco Lifescience cerca INFERMIERI! Per progetto di prelievi domiciliari in area terapeutica Oncologia sul territorio di Perugia, per conto di un’importante azienda biofarmaceutica a livello internazionale. L’attività è finalizzata al supporto personalizzato di pazienti per favorire una migliore qualità della vita e di cura. I prelievi ematici saranno da svolgere presso il domicilio del paziente. Il progetto è rivolto sia a collaboratori in partita iva sia ad infermieri disponibili a collaborazione co.co.co., che parteciperanno ad una specifica formazione per l’attività. Potranno essere presi in carico contemporaneamente più pazienti, in base alle esigenze previste dal progetto ed alle proprie disponibilità. L’infermiere ingaggiato sul Progetto lavorerà in sinergia col laboratorio del centro di riferimento o con un laboratorio territoriale. Necessari i seguenti requisiti: Automuniti o Motomuniti, Disponibilità a spostamenti territoriali, Laurea in Scienze Infermieristiche, Essere regolarmente iscritti a FNOPI. Inquadramento contrattuale: libero professionista in P.iva oppure collaboratori co.co.co. Retribuzione: 25€ a prelievo (sono previsti più prelievi per singolo paziente), formazione iniziale retribuita, previsto ritiro materiale presso laboratorio retribuito e rimborso kilometrico. Luogo di lavoro: Regione: Umbria; Provincia: Perugia

Magazziniere per Amazon - Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazziniere; La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato. Luogo di lavoro: Soccorso - Magione (PG) Le candidature dovranno essere obbligatoriamente completate al seguente link: https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000DK677&Agency=1&isApply=1. Città: Magione (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

Addetto/a alla selezione del personale - Adecco filiale di Perugia ricerca per lo staff interno un Recruiter junior per lo svolgimento di tutte le attività relative alla ricerca ed alla selezione del personale. In particolare definisce i profili necessari ed individua i candidati ideali da inserire all'interno dell'azienda , sceglie i mezzi e gli strumenti di reclutamento più appropriati ed, una volta individuati i possibili candidati attraverso lo screening dei curriculum vitae ricevuti, porta avanti il processo di selezione, Si richiede formazione universitaria e specializzazione in ambito Risorse umane . Si offre tirocinio retribuito di 6 mesi .

ADDETTO/A ALLE PULIZIE ORARIO NOTTURNO - Lavorint Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca e seleziona per azienda cliente una/un ADDETTA/O ALLE PULIZIE ORARIO NOTTURNO.

Si richiede preferibile esperienza pregressa nella mansione, massima serietà e precisione, disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Corciano (PG). Tipologia contrattuale: Part-time, Tempo determinato

