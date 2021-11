Offerte lavoro, Perugia e provincia: undici opportunità, dal magazziniere all'autista fino al telemarketing

Sono 11 i profili professionali di questa settimana che l’agenzia di lavoro interinale “Somministrazione lavoro srl” del capoluogo umbro ricerca per conto di varie realtà imprenditoriali operanti a Perugia, Città di Castello, Bastia Umbra, Foligno e a Deruta. Gli annunci di lavoro sono rivolti ad e entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

1) Un controller per azienda di Perugia. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione di almeno 4 anni, ottima conoscenza del Pacchetto office e ottima conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda;

2) Un addetto alla contabilità per azienda di Perugia. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione di 2 anni, buona conoscenza della contabilità generale, buone capacità relazionali, orientamento al cliente e problem solving. Si offre contratto a termine per sostituzione malattia con successiva possibilità di inserimento a tempo indeterminato;

3) Un addetto al magazzino per attività operante a Perugia nel settore industria. Sono richieste competenze nell’elaborazione di fatture e bolle, esperienza nella mansione di un anno e disponibilità da subito. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

4) Due addetti alla gestione magazzino e produzione full time per azienda di Città di Castello operante nel settore metalmeccanico. I requisiti sono patente di guida B, motivazione e flessibilità e capacità di utilizzo pacchetto office. Si offre contratto a termine con possibilità di inserimento in azienda;

5) Un magazziniere full time per azienda operante a Perugia nel settore edile. Sono richiesti patentino muletto, disponibilità a lavorare il sabato, motivazione e flessibilità. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento in azienda;

6) Un addetto alla cassa a Bastia Umbra con esperienza minima nella mansione. Si offre contratto di stage con successiva possibilità di inserimento in azienda;

7) Uno stagista-addetto alla sala di un supermercato di Perugia, motivato, flessibile e disposto a lavorare su turni. Si offre contratto di stage retribuito con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

8) Un addetto alla linea di imbottigliamento e confezionamento prodotto per importante azienda di Foligno, operante nel settore vitivinicolo. Sono richiesti patentino muletto, attestato Haccp in corso di validazione e conoscenza di apparati elettronici di macchine per l’imbottigliamento e confezionamento. Si offre contratto a tempo determinato con successiva possibilità di trasformazione a tempo indeterminato;

9) Un autista di macchine operatrici con patente C ed esperienza pregressa, anche minima, nella mansione, per azienda operante a Deruta nel settore metalmeccanico. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda;

10) Un idraulico full time con esperienza pregressa, anche minima, nella mansione, per azienda di Perugia. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda;

11) Cinque operatori di telemarketing full time per sviluppo attività a Perugia. La risorsa verrà inserita all’interno di un team di professionisti e dovrà occuparsi di attività di telemarketing finalizzate allo sviluppo commerciale aziendale. Sono richiesti motivazione e flessibilità, orientamento al risultato e problem solving. Si offre assunzione diretta in azienda con inquadramento in base all’esperienza maturata e sistema premiante al raggiungimento di determinati obiettivi.