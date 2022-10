Offerte lavoro a Perugia e provincia, si cercano banconisti, baristi, idraulici, periti, impiegati e magazzinieri

AIUTO PIZZAIOLO, BARISTA, BANCONISTA - Orienta Spa, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda di Foligno, figure da inserire nel proprio organico come BARISTA, BANCONISTA e aiuto AIUTO PIZZAIOLO. È richiesta esperienza pregressa nella mansione e HACCP in corso di validità. Disponibilità immediata. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

ADDETTO/A ALLE PULIZIE - E-work S.p.A., filiale di Novara ricerca per importante azienda cliente un/una addetto/a alle pulizie con pregressa e recente esperienza. Completano il profilo capacità di lavorare con metodo e serietà, autonomia e flessibilità. Contratto: tempo determinato con possibilità di proroga Orario: da lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.00, sabato dalle 06.30 alle 08.00 e dalle 14.10 alle 15.10 o domenica dalle 06.30 alle 07.30 e dalle 14.10 alle 15.10.

Il sabato e la domenica sono in alternanza. Sede di lavoro: Perugia (PG). L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - all'indirizzo web: www.e-workspa.it

MAGAZZINIERE - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore cartotecnico 1 ADDETTO AL MAGAZZINO. Il candidato ideale ha esperienza nelle attività di magazzino ed è in possesso di patentino per il muletto. La risorsa si occuperà dello smistamento merci in entrata, inventario, bolle e spedizioni. Si offre contratto di inserimento con reale possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Full Time (lavoro a turni). Luogo di lavoro San Giustino (PG) patentino muletto

IMPIEGATO UFFICIO GARE- STAGE- Nexus ricerca per azienda nel settore dei servizi un/a IMPIEGATO UFFICIO GARE-STAGE Il candidato si occuperà di affiancare il responsabile dello sviluppo di progetti ed offerte nell'ambito della logistica sanitaria e del BPO (Business Process Outsourcing), che porteranno alla redazione di studi di fattibilità, offerte tecniche ed economiche.

Requisiti richiesti:

- Laureato in Economia o Ingegneria Gestionale/Civile o titoli affini;

- Buona capacità di analisi e padronanza nell'utilizzo di MS Word e MS Excel;

- Ottima capacità di scrittura;

- Attitudine all'analisi dei documenti ed elaborazione progettuale.

Predisposizione al lavoro in team e all'innovazione, rispetto dei tempi, curiosità, doti organizzative e comunicative completano il profilo. Luogo di lavoro: Corciano (PG). Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. Inquadramento: STAGE

La ricerca è rivolta ad ambosessi (ex L. 198/06) e a tutte le nazionalità (ex D.Lgs. 215/03 e D.Lgs. 216/03).

PERITO ELETTRICO - Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia, ricerca per importante Azienda cliente di Valfabbrica nel settore metalmeccanico PERITO ELETTRICO

La risorsa si occuperà di:

- Manutenzione e assistenza tecnica elettronica (previa formazione qualora la risorsa sia neodiplomata)

Alla risorsa si richiede:

- Diploma di perito elettrico

- Oppure esperienza come elettricista civile e industriale maturata sul campo.

Tipo di contratto: somministrazione con successiva possibilità di inserimento

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Valfabbrica

Idraulico - Randstad Italia, specializzazione technical, ricerca per importante realtà operante nel settore termoidraulico con sede nelle vicinanze di Bastia Umbra (Pg) un tecnico idraulico con esperienza. La risorsa deve avere competenze in manutenzione, installazione e riparazione impianti idraulici. L'inquadramento verrà valutato sulla base dell’esperienza e della competenza del candidato. La risorsa dovrà in autonomia realizzare impianti termoidraulici e di condizionamento.

Si occuperà nello specifico di: installazione e manutenzione climatizzatori, sostituzioni caldaie, creazione di impianti idrico - sanitari e nuove linee gas. Il candidato ideale dovrà avere una buona manualità e capacità di montaggio tubazioni.

