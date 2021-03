Offerte lavoro a Perugia e Provincia, altre otto occasioni per un contratto: le selezioni di marzo

Tutte le offerte di lavoro per Perugia e provincia attraverso le agenzie, Con Perugiatoday.it ti puoi candidare direttamente per un colloquio

1) AIUTO PASTICCERE - La risorsa individuata affiancherà il pasticciere nella preparazione di impasti, farciture e vari prodotti di pasticceria, nonché della preparazione del banco per l'apertura del bar. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nella mansione; disponibilità full-time e su turni nelle seguenti fasce orarie: 3:00-12:00/ 13:00-20:00, residenza o domicilio nella provincia di Perugia; automunito. Candidati per questo lavoro - qui

2) Marketing e Comunicazione - Randstad Talent Selection seleziona per azienda della provincia di Perugia un collaboratore autonomo per supporto in attività area marketing e comunicazione. La risorsa verrà incaricata prevalentemente delle seguenti attività: creare contenuti, gestire e monitorare le attività sui social network; creare mail promozionali e landing page redigere ed inviare newsletter per clienti attivi e potenziali; predisporre materiale promozionale (brochure, stampati, gadget, etc.) coordinandosi con i fornitorivvvvà gestire eventi di promozione quali fiere di settore o eventi aziendali; creare presentazioni aziendali: supportare l'area commerciale nelle comunicazioni con il cliente; supportare nella gestione/restyling dell’immagine aziendale. Il profilo ricercato è quello di un libero professionista attivo nel campo con disponibilità ad al lacciare nuove collaborazioni. Candidati per questo lavoro - qui

3) Consulente sanitario - Perugia - Adecco Lifescience ricerca per un'azienda sanitaria che opera sul mercato nazionale e internazionale:

L'azienda per cui lavorerai sviluppa, produce e commercializza da oltre 60 anni prodotti e servizi sanitari, offrendo soluzioni mirate per la gestione dell'incontinenza, prodotti per medicazioni tradizionali e chirurgiche, materiale ortopedico e servizi di consulenza clinica.

Le risorse selezionate si occuperanno principalmente di offrire consulenza ai pazienti sui prodotti e servizi offerti dall'azienda. Svolgeranno il loro servizio di consulenza verso gli utenti all'interno degli uffici ASL della provincia di Perugia.

La disponibilità richiesta varia in base alla zona di assegnazione:

- Castiglione del Lago : lunedì con orario mattutino 8.30 - 10.30

- Trestina : il 2° e 4° martedì del mese, con orario mattutino 9.00 – 12.00

- Passignano : mercoledì con orario mattutino 9.30 – 11.00

- Magione : mercoledì e venerdì con orario mattutino 11.30 – 13.00

- San Giustino : giovedì con orario mattutino 9.00 – 11.00

- Città di Castello : giovedì con orario pomeridiano 12.00 – 14.00

- Gualdo Tadino : giovedì con orario pomeridiano 15.00 - 17.30

- Umbertide : venerdì con orario mattutino 9.00 – 11.00

Candidati per questo lavoro → qui



4) GIUNTISTA FIBRA OTTICA - Requisiti richiesti: aver frequentato un corso su fibra ottica; gradita esperienza pregressa nella mansione. Disponibilità a lavorare su tutta la regione UMBRIA, con riferimento la città di PERUGIA. Stipendio commisurato alle reali competenze del candidato. Richiesta disponibilità immediata.

Candidati per questo lavoro →qui

5) TECNICO INSTALLATORE DI RETI IN FIBRA OTTICA - Requisiti richiesti: aver frequentato un corso su fibra ottica; gradita esperienza pregressa nella mansione. Disponibilità a lavorare su tutta la regione UMBRIA, con riferimento la città di PERUGIA. Stipendio commisurato alle reali competenze del candidato. Richiesta disponibilità immediata.

Candidati per questo lavoro →qui

6) perito elettrotecnico / elettronico - Orienta Spa, seleziona la figura di un perito neo diplomato in elettrotecnico-elettronico.

E' richiesta possibilmente una minima di esperienza di riparazioni elettro-elettroniche, la conoscenza strumenti misura

Zona di lavoro Perugia. Candidati per questo lavoro → qui

7) SALDATORE A FILO - Orienta Spa ricerca per azienda cliente zona Corciano un Saldatore a filo con esperienza nella saldatura a filo su metallo.

La figura ricercata ha una buon esperienza all'interno di aziende metalmeccaniche nella saldatura, in particolare nella tipologia a filo.

Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro → qui

8) TECNICO DI CANTIERE EDILE - Orienta Spa, filiale di perugia, ricerca urgentemente per importante cliente di Marsciano operante nel settore dell'edilizia un/a TECNICO DI CANTIERE.

La figura si occuperà di:

- Gestione cantiere: sicurezza, computi metrici, contabilità lavori e coordinamento di figure interne dedicate.

- Gestione ed implementazione dei lavori, in accordo con la Direzione

- Supervisione generale.

- Gestire il project management delle commesse, verificando il rispetto dei tempi, dei costi, del budget e della soddisfazione del cliente, assicurandosi il buon esito delle stesse;

- Gestire l'aspetto tecnico ed economico delle commesse;

- Organizzare e supervisionare le attività di realizzazione degli impianti;

- Occuparsi della gestione e del coordinamento della logistica.

Il candidato ideale:

- è in possesso di Diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Edile,

- ha esperienza nella gestione totale dei cantieri,

- ha esperienza nel settore per un numero di anni 5.

Completano il profilo spiccate doti gestionali e di flessibilità

Ricerchiamo figura per nuovo inserimento

Disponibilità: Immediata

Orario di lavoro: FULL TIME

Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro → qui