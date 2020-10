Offerte di lavoro per Perugia e provincia: ecco le aziende che cercano impiegati

Ecco tutte le nuove offerte di lavoro per Perugia e provincia per chi cerca un lavoro in ufficio, da impiegato. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti tramite le agenzie.

1) IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente per azienda metalmeccanica di Gubbio: UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A disponibile per un tirocinio extracurriculare. Il candidato ideale verrà avviato a svolgere le attività di amministrazione e contabilità di base. Requisiti richiesti: Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word ed Excel in particolare); Utilizzo della posta elettronica; Capacità di compilazione e inserimento dati; Disponibilità immediata;

minima esperienza nella mansione; diploma o laurea in materie economiche.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/Stage a scopo assunzione a tempo indeterminato. Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word ed Excel in particolare). Utilizzo della posta elettronica. Capacità di compilazione e inserimento dati

Candidati per questo lavoro →

2) Impiegato/a amministrativo contabile Orienta Spa ricerca urgentemente per importante gruppo assicurativo un IMPIEGATO AMMINISTRATIVO con esperienza nella registrazione incassi premi; emissione e variazione polizze di ogni ramo; gestione sinistri; gestione attività front office; contabilità amministrativa agenziale;

gestione posta elettronica normale e certificata. Indispensabile l'esperienza pregressa all'interno di un gruppo assicurativo e un'ottima conoscenza informatica. Si offre iniziale contratto a tempo determinato a scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →

3) Impiegato ufficio paghe - Orienta spa ricerca per un famoso studio di commercialisti un collaboratore per il reparto paghe anche con scarsa esperienza per supportare il responsabile nella redazione delle buste paga. Si offre contratto iniziale successivamente assunzione diretta.

Candidati per questo lavoro →

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

4) IMPIEGATO/A TECNICO POST VENDITA RICAMBI AUTO - Orienta Spa, filiale di Perugia, ricerca urgentemente per azienda cliente del territorio IMPIEGATO/A TECNICO POST VENDITA RICAMBI AUTO che gestirà la parte operativa delle attività tecniche e di assistenza post vendita, riportandone i risultati al responsabile del reparto tecnico e al responsabile del reparto post vendita.

Le principali mansioni saranno: la gestione delle richieste pervenute dai clienti tramite portale aziendale (guasti o richieste di assistenza); il coordinamento delle attività necessarie per la relativa risoluzione, interfacciandosi con studi tecnici e con il magazzino per pezzi di ricambio; Si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza pacchetto office,esperienza di vendita in ambiti tecnici, ottime competenze organizzative e comunicative, capacità di lavorare in team. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro →