Offerte di lavoro a Perugia e provincia, 10 posizioni richieste dalle aziende per il mese di ottobre

Le nuove opportunità di lavoro per il mercato dell'Umbria di ottobre: contratti a tempo determinato e indeterminato. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio per la posizione scelta.

1) Orienta Spa, ricerca per azienda cliente settore metalmeccanico 2 GEOMETRI. Il candidato ideale possiede: conoscenza di AUTOCAD 2D/3D; conoscenza dell'inglese; Completano il profilo: passione per il disegno e la progettazione meccanica, precisione, problem solving e buone doti relazionali. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

2) Orienta spa, per la zona di Perugia, seleziona un Meccanico Capo Officina, con competenze elettromeccaniche. La risorsa deve avere una formazione di tipo meccanico-meccatronico. Richiesta, ma non indispensabile esperienza di riparazione elettromeccanica su piattaforme aeree e macchine movimento terra/muletti. Completa il profilo la conoscenza di impianti oleodinamici, elettrici ed elettronici in genere o applicati alle macchine da cantiere quali escavatori e/o piattaforme aeree, sollevatori e autogrù. E' richiesta propensione alla leadership, capacità organizzative e gestionali, ambizione nella crescita professionale sua e del suo team. Sede di lavoro Perugia. Candidati per questo lavoro →

3) Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore cartotecnico operai addetti all'imballaggio. Il/la candidato/a ideale ha una buona manualità di base ed ha già avuto esperienze pregresse nella mansione di addetto all'imballaggio Luogo di lavoro Città di castello (PG) Buone prospettive di inserimento diretto. Candidati per questo lavoro →

4) Orienta spa ricerca per azienda nel settore edile 1 Manovale edile con patente C Il candidato si occuperà del trasporto attrezzature presso i cantieri dopodichè affiancherà il personale interno nelle normali lavorazioni edili. è richiesto possesso di patente C e minima esperienza nel settore edile. Luogo di lavoro Città di castello- Umbertide (PG). PATENTE C-MANOVALE EDILE-EDILIZIA

5) Orienta spa ricerca per importanti realtà del settore grafico e cartotecnico dell' Alta Valle del Tevere operatori da avviare in varie mansioni specialistiche quali stampa digitali, fustella, controllo qualità, anche senza esperienza preferibilmente in età di apprendistato. Orario di lavoro su turni o spezzato, mai festivo. Candidati per questo lavoro →

6) Orienta Spa, Filiale di Perugia ricerca urgentemente per azienda metalmeccanica di Valfabbrica, 3 operai junior per il supporto alla produzione. Si richiedono disponibilità ad imparare e ad effettuare diverse mansioni in aiuto all'attività lavorativa. Una minima esperienza nel settore è gradita e costituirà titolo preferenziale nella ricerca. Si offre iniziale contratto a termine con scopo assunzione, CCNL Metalmeccanici ed orario full time. Sede di lavoro: Valfabbrica (PG). Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato a scopo assunzione.

7) Orienta spa ricerca per aziende dell' Alta Valle del Tevere settore alimentare, cartotecnico, metalmeccanico e arredamento addetti alla produzione da avviare nel settore magazzino e confezionamento in età di apprendistato. Si richiede disponibilità sia su turni sia su orario spezzato, mai su festivi. Si offre contratto iniziale con l' agenzia e successivo inserimento diretto con l' azienda.

8)Orienta spa filiale di Pescara ricerca per azienda cliente un ADDETTO PULIZIE industriali per punto vendita catena GDO, con esperienza nella mansione di almeno 6 mesi presso uffici e/o attività commerciali. Orario di lavoro part time(2 h settimanali) da svolgersi il giovedì in uno dei seguenti orari: 6.30-8.30 o 12-14 o 18-20. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel week/end e a svolgere lavoro straordinario qualora ci fosse necessità. Indispensabile domicilio in zona e automunito.

Si richiede disponibilità anche per il punto vendita sito a CASTIGLIONE DEL LAGO. Inserimento immediato.

9) Orienta spa, seleziona per azienda che opera nel settore della movimentazione mezzi, per la sede di Perugia, la figura di un/a Funzionario Vendite. La risorsa inserita all'interno dell'organico e rispondendo alla direzione commerciale si occuperà di gestire ed implementare il parco clienti, planning visite commerciali presso i clienti e relativi cantieri, stesura offerte e trattative commerciali per il noleggio di attrezzature per il sollevamento e da cantiere con l'obiettivo sia di sviluppare il volume d'affari sia di garantire la soddisfazione della clientela. Le zone di competenza saranno Perugia, Arezzo e Siena. Il candidato ideale è in possesso di diploma di scuola superiore, età 30-35 anni, spiccata propensione ad un percorso di crescita in ambito vendite, una forte attitudine commerciale, ha maturato esperienza nelle vendite in aziende modernamente organizzate ed è residente nelle vicinanze della filiale di Perugia Completano il profilo buone doti relazionali, tenacia, capacità organizzative, flessibilità e orientamento al risultato.

10) Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca, per importante e prestigioso Hotel 5 stelle Lusso: 1 Impiegato/a Amministrativo/a. La figura si occuperà di gestione della fatturazione attiva e passiva. Principali Attività: Emissione di fatture attive e passive tramite gestionale aziendale, Inserimento delle fatture, Predisposizione della nota di credito Requisiti richiesti: Laurea in discipline economiche (5 anni), Comprovata e consolidata esperienza in ruolo analogo, Ottima conoscenza del Pacchetto Office in particolare Excel e del Gestionale Navision, Disponibilità full time dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, Flessibilità, capacità di lavoro in team, predisposizione al raggiungimento degli obiettivi, Patente B e auto propria. Sede di lavoro: Lisciano Niccone (PG)

