Offerte di lavoro a Perugia e provincia: impiegati, contabili, operai, meccanici, elettricisti, facchini e tornitori

Le offerte di lavoro per Perugia e provincia tramite agenzie private. Con Perugiatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio per la posizione lavorativa richiesta

******

1) Operaio metalmeccanico per officina - Orienta spa ricerca per azienda metalmeccanica personale da inserire all'interno dell'officina. Il candidato ideale è in possesso di diploma a indirizzo meccanico. è richiesta buona conoscenza e utilizzo dei normali attrrezzi da officina. Indispensabile conoscenza e capacità di lettura del disegno tecnico. Luogo di lavoro Città di Castello (PG), montaggio meccanico e lettura disegno

Candidati per questo lavoro →

2) IMPIEGATO/A CONTABILE - Orienta spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda nel settore grafico 1 ADDETTO ALLA CONTABILITA' Il candidato ideale ha una laurea in economia (o diploma di ragioneria) ed esperienza nel settore contabile. Il candidato si occuperà di contabilità fino al bilancio, fatturazione, rapporti con banche incassi e pagamenti. E' richiesta esperienza nella mansione. Luogo di lavoro zona Industriale Promano (PG): contabilità, banche, finanza

Candidati per questo lavoro →

3) Capo Officina - Orienta spa, per la zona di Perugia, seleziona un Capo Officina, con competenze elettromeccaniche. La risorsa deve avere una formazione di tipo meccanico-meccatronico. Richiesta, ma non indispensabile esperienza di riparazione elettromeccanica su piattaforme aeree e macchine movimento terra/muletti.

Completa il profilo la conoscenza di impianti oleodinamici, elettrici ed elettronici in genere o applicati alle macchine da cantiere quali escavatori e/o piattaforme aeree, sollevatori e autogrù. E' richiesta propensione alla leadership, capacità organizzative e gestionali, ambizione nella crescita professionale sua e del suo team.

Sede di lavoro Perugia.

Candidati per questo lavoro →

4) ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI - Orienta Spa, Società benefit filiale di Perugia ricerca urgentemente per azienda cliente di Perugia UN ELETTRICISTA SPECIALIZZATO per attività di realizzazione, installazione e manutenzione impianti elettrici. Requisiti: Diploma di Perito Elettrotecnico o esperienza nel settore di almeno 2/3 anni nell'ambito elettrico industriale; Completano il profilo ottima capacità di problem solving, determinazione e interesse per il settore impiantistico.

Orario di lavoro full time con disponibilità ad effettuare trasferte. Modalità di contratto e inseimento verranno stabiliti in base all'esperienza del candidato. Si offre contratto temporaneo scopo assunzione a tempo indeterminato.

Candidati per questo lavoro →

5)ADDETTO ALLA CONTABILITÀ - Siamo alla ricerca di un impiegato contabile, da inserire all'interno dell'ufficio amministrativo. La figura ricercata svolgerà le seguenti attività: Tenuta della contabilità generale/analitica/industriale; Gestione scadenziario attivo e passivo; Gestione pagamenti e rapporti con i fornitori, solleciti pagamenti clienti. Si offre assunzione a tempo indeterminato diretto da parte dell'azienda. Inquadramento e RAL saranno commisurati all'esperienza maturata.. Luogo di lavoro: SAN GIUSTINO (PG).

Candidati per questo lavoro →

6)facchino - operatore movimentazione merci . Ti piacerebbe lavorare nel settore logistico? Hai esperienza in attività di facchinaggio? Randstad Italia Spa ricerca per importante realtà della grande distribuzione, un: OPERATORE MOVIMENTAZIONE MERCI - FACCHINO. Tipologia contrattuale: l'azienda offre inserimento diretto in azienda, retribuzione e inquadramento da valutare in base all’effettiva esperienza maturata. Il Facchino si occuperà delle seguenti attività: prelevamento, imballaggio e confezionamento degli articoli; distribuzione ed assortimento merci per i reparti; attività di facchinaggio; picking.

E’ gradita esperienza come operatore di magazzino nel settore logistico.

Candidati per questo lavoro →

7) IDRAULICO - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca per azienda cliente. Requisiti: esperienza nella mansione, ottima manualità, affidabilità. Luogo di Lavoro : PERUGIA (SANT'ANDREA DELLE FRATTE Orario di Lavoro : FullTime

Candidati per questo lavoro →

8) TORNITORE CNC - Orienta spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Foligno ricerca per importante azienda cliente operante nel settore della metalmeccanica un TORNITORE CNC. Si richiede: consolidata esperienza nella mansione di tornitore cnc; esperienza nella programmazione di centri di lavoro CNC e lettura del disegno meccanico. Orario di Lavoro da stabilire in sede di colloquio, Zona di Lavoro: Bevagna (PG)

Candidati per questo lavoro →

9) OPERATORE CNC - Orienta Spa, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore della metalmeccanica un OPERATORE CNC. Assunzione contratto Apprendistato 36 mesi u al raggiungimento degli obiettivi assunzione a tempo INDETERMINATO La risorsa, una volta formata, dovrà eseguire lavorazioni meccaniche su macchine CNC, eseguire controlli mediante strumentazione manuale e macchine di misura Requisiti indispensabili:Diploma Istituti Tecnici (Preferibilmente ITS), Buone capacità relazionali, tenacia, determinazione, orientamento al raggiungimento obiettivi, proattività e flessibilità

Età massima: 29 anni. Orario: Full Time su turni (orario 06:00-14:00 - 14:00-22:00 – 22:00-06:00) Luogo di Lavoro: Foligno (PG)

Candidati per questo lavoro

1o) TORNITORE CNCOrienta spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Foligno ricerca per importante azienda cliente operante nel settore della metalmeccanica un TORNITORE CNC. Si richiede: consolidata esperienza nella mansione di tornitore cnc; esperienza nella programmazione di centri di lavoro CNC e lettura del disegno meccanico. Orario di Lavoro da stabilire in sede di colloquio Zona di Lavoro: Bevagna (PG)

Candidati per questo lavoro →