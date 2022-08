Offerte di lavoro per Perugia e provincia, ecco dieci proposte: operai, impiegati, cuochi, falegnami, grafica, muratori, pasticceri. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti direttamente per un colloquio nella posizione scelta.

1) PASTICCIERE/PASTICCIERA Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PASTICCIERE/PASTICCIERA. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Orario FullTime ZONA DI LAVORO: FOLIGNO Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/pasticciere-pasticciera-3t3wg.job

2) AIUTO CUOCO - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un AIUTO CUOCO/A.

Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Orario FullTime - ZONA DI LAVORO: FOLIGNO - Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/aiuto-cuoco-3t3wp.job

3)Operaio Generico - La filiale Adecco di Foligno ricerca, per azienda cliente, un addetto all'assemblaggio. Sei hai una buona manualità con trapano ed avvitatore e sei in cerca di nuove opportunità, candidati all'offerta. Stiamo cercando te! Categoria Professionale: Operai Generici. Città: Foligno (Perugia)

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/operaio-generico-3wp9i.job

4) MURATORE - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore dell'edilizia un MURATORE. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime

ZONA DI LAVORO: GUALDO CATTANEO. Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/muratore-3t3w5.job

5) OPERAI ALIMENTARI IN STAGE - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Foligno ricerca per importante azienda cliente nel settore dell'industria alimentare OPERAI da inserire in STAGE. La risorsa verrà inserita in un contesto in continua crescita, giovane e dinamico. Zona di Lavoro: FOLIGNO (PG). Orario di Lavoro: FullTime dal Lunedì al Venerdì - Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/operai-alimentari-in-stage-3wf11.job

6) AUTISTA PATENTE - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca urgentemente per azienda cliente di FOLIGNO, 1 autista in possesso di patente E. Modalità di lavoro: Full-Time e Linea. Si richiede esperienza pregressa e possesso della patente di guida E, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità. Si offre iniziale contratto di somministrazione a scopo assunzione a lungo termine. Zona di Lavoro: Foligno

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/autista-patente-e-3t3u5.job

7) ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE GRAFICA - Orienta Spa, Società benefit, filiale di Perugia, ricerca urgentemente per Azienda grafica di Perugia un/a ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE GRAFICA in età di apprendistato da inserire in Stage. L' addetto/a alla produzione grafica, in affiancamento a un tutor, si occuperà delle seguenti attività: impaginare un prodotto grafico preparare l'elaborato per la stampa rifilare, rilegare e confezionare gli stampati. Non è richiesta esperienza pregressa come addetto/a alla produzione grafica o in settori affini. Per lo stage come addetto/a alla produzione grafica si richiede: Età di apprendistato, Interesse alla mansione

Si offre iniziale inserimento in Stage con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Perugia

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/addetto-a-alla-produzione-grafica-3us3u.job

8) FALEGNAME/MONTAGGIO MOBILI - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore della lavorazione del legno un FALEGNAME / ADDETTO AL MONTAGGIO MOBILI da inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza (anche minima) nella mansione. Zona di Lavoro: SPELLO (PG)

Orario di Lavoro: FullTime.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/falegname-montaggio-mobili-3wf19.job

9) IMPIEGATO UFFICIO SICUREZZA E FACILITY - E-workspa per Azienda Cliente ricerca un impiegato amministrativo/ Geometra. La figura verrà inserita nell'ufficio ' facility e sicurezza'; La risorsa supporterà il team nelle attività di: supporto all'ufficio nella gestione e tenuta delle pratiche amministrative;

genstione e contatti con fornitori; Requisiti essenziali richiesti:

- Profilo con esperienza pregressa nel mondo della logistica/facilities.

- Diploma di Geometra o indirizzo Tecnico

- conoscenza dei principali programmi informatici (Excel, word, autocad2/3D)

L'azienda offre:

- primo contatto in somminsitrazione con possibilità di stabilizzazione in azienda.

- Orario full time, 40 ore settimanali, dal Lunedì al Venerdì.

- CCNL Multiservizi 2/3 livello in base all'esperienza

Sede di lavoro: Corciano (PG). L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.

Candidati per questo lavoro →https://www.perugiatoday.it/annunci/impiegato-ufficio-sicurezza-e-facility-3wdzw.job

10) Operaio Generico - Sei hai una buona manualità con trapano ed avvitatore e sei in cerca di nuove opportunità, candidati all'offerta. Stiamo cercando te!

Categoria Professionale: Operai Generici. Città: Foligno (Perugia). Disponibilità oraria: Totale disponibilità

