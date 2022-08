Offerte di Lavoro a Perugia e provincia: si cercano baristi, pizzaioli, periti chimici ed un addetto al portierato

Un barista, un pizzaiolo, un perito chimico ed un addetto al portierato. Sono queste le figure professionali che l’agenzia di lavoro interinale di Perugia “Soluzione lavoro spa” sta cercando per conto di varie realtà imprenditoriali. Le offerte di lavoro, rivolte ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e alle persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03, riguardano il capoluogo umbro ed Orvieto.

1) Un barista per un bar del centro storico di Perugia. La risorsa lavorerà in base ai turni e si occuperà di accogliere la clientela, preparare e svolgere il servizio caffè, contribuire alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, servire la clientela al banco o al tavolo e di procedere all’incasso. Sono richieste esperienza minima nella mansione, disponibilità a lavorare da subito e nel weekend. Inserimento diretto in azienda;

2) Un pizzaiolo per un locale di Perugia. La figura ricercata lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di realizzare pizze, calzoni e focacce, preparare l’impasto, predisporre gli ingredienti per la farcitura, farcire secondo le indicazioni dei clienti, organizzare il magazzinaggio e la confezione delle materie prime. I requisiti sono esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend e da subito. Contratto a tempo indeterminato;

3) Un perito chimico per importante azienda di Perugia. La figura ricercata lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di preparare i campioni di materiale, effettuare test, verifiche e analisi sui campioni, redigere la documentazione relativa alle analisi e agli esperimenti eseguiti, calibrare e fare la manutenzione ordinaria di strumenti e materiali del laboratorio chimico. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità e disponibilità immediata. Iniziale contratto a termine, con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

4) Un addetto al portierato automunito per azienda di Orvieto, operante nel settore della sicurezza e vigilanza privata. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante, con prospettive di inserimento diretto in azienda. È richiesta la disponibilità immediata, mentre, l’aver maturato esperienza nella mansione rappresenta un requisito preferenziale. Contratto part-time e a termine.