Nuove aperture, apre a Perugia il primo Centro Trucco Permanente e Microblading

Nasce a Perugia il primo Centro Trucco Permanente e Microblading sotto la direzione di Letizia Tomassoni, docente Master di Biotek, è una delle maggiori esperte italiane in materia di dermopigmentazione. Senza ricorrere ad interventi invasivi è possibile evidenziare i lineamenti o correggere piccole imperfezioni.

Il trucco si esegue con speciali penne e micro-aghi che portano sotto pelle minuscole particelle di colore. Il perfetto equilibrio tra demografo, colore e tecnica di applicazione darà i risultati migliori: naturali e duraturi nel tempo. Il Centro Trucco Permanente utilizza soltanto i macchinari più all’avanguardia, pigmenti certificati di alta qualità e bioriassorbibili, aghi monouso, per risultati veloci e impeccabili. Ogni dettaglio è studiato per garantire il massimo del conforto e della tollerabilità su pelli estremamente sottili e delicate come quella del viso.

Dopo gli studi come visagista, Letizia Tomassoni ha frequentato i corsi della Scuola internazionale Biotek presso la sede di Milano. L’Accademia Biotek, leader mondiale in questo settore, certificata in 9 paesi europei e con Accademie in tutto il mondo, si avvale dei migliori specialisti e dei più avanzati supporti didattici per formare le nuove leve e garantire il più alto standard di qualità.

E' stata selezionata da Biotek per il ristrettissimo staff di docenti master dell’Accademia. Letizia mette a disposizione le sue competenze, i segreti le sue capacità per regalare alle clienti la realizzazione di un sogno.