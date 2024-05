Da Perugia in Vietnam per un viaggio speciale: Nissan premia la concessionaria Star, è tra i top in Italia

Dalla zona industriale di Ponte San Giovanni al centro extralusso di una nazioni emergenti del continente asiatico: ovvero il Vietnam. Non un viaggio di piacere per i vertici e manager della concessionaria perugina Star Car ma per ritirare il frutto di un lavoro costante e di successo: il riconoscimento dalla Casa Madre Nissan per essere una delle top 11 concessionarie Nissan in Italia.

La motivazione: un grande salto di qualità grazie ai sistemi qualitativi adottati e all’impegno verso la qualità del servizio. Il CEO Emanuele Mantovani è stato premiato dall' Amministratore Delegato di Nissan Italia Marco Toro. "Questo riconoscimento - ha spiegato Mantovani - è il risultato del duro lavoro e della dedizione verso i nostri clienti. Ringraziamo tutti voi per il continuo supporto e per aver reso possibile questo successo".