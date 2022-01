Umbria Brand Fest, nel 2023 l'evento dedicato alla comunicazione e alla condivisione delle idee

Il progetto è a lungo termine, ma ha già iniziato a mettere le basi. L’orizzonte è quello del 2023, anno in cui a Perugia si svolgerà l’Umbria Brand Fest, nell’intenzione degli ideatori, “una rappresentazione caleidoscopica di tutto ciò che ruota intorno al concetto di marca, segno, peculiarità. Un racconto di come le idee possano divenire bellezza, prodotto, ricchezza condivisa”.

Umbria Brand Fest “nasce così dalla volontà di riflettere sull’esigenza di comunicare in maniera sempre più chiara e innovativa la propria identità. Non poteva che nascere in Umbria”.

Il “brand Umbria” è ormai “un marchio di fabbrica riconosciuto come modo di vivere, socializzare, fare cultura e impresa. Dall’Umbria sono nate realtà economiche e sociali (imprese, eventi, pratiche di comunità) che sono riuscite a farsi strada in tutto il mondo.

Umbria Brand Fest punta ad essere quindi l’evento per discutere e confrontarsi sul branding e sull’identità di marca. Incontri, iniziative, spettacoli e laboratori per professionisti e appassionati, commercianti e aziende, dedicate alla comunicazione e al marketing con al centro lo studio di strategie di branding importanti, locali e nazionali, e lo sviluppo di nuove, lavorando in sinergia con le istituzioni”.

A organizzare l’appuntamento è Brand Culturale, un collettivo “fatto di uomini e donne, professionisti, umanisti, tecnici, creativi, filosofi, giornalisti, esperti di marketing, comunicatori, studiosi, architetti, fashion expert, manager del food and beverage, creativi digitali, fotografi, videomaker, art director e altro, in continuo sviluppo perché aperto alle collaborazioni per pensare, ideare, progettare e che vuole investire sulla comunicazione culturale. Una forma di “marketing” adatta all’Umbria, all’Italia e al loro patrimonio artistico, tra i più ricchi e invidiati al mondo”. Brand Culturale è, anche, “un hub inclusivo di creativi umbri che immagina, sviluppa e promuove progetti tra contemporaneità, tradizione e sostenibilità, puntando all’incontro tra mondo della cultura e impresa. Architettura, cultura, brand, prodotto, eventi, web e start up sono le nostre principali attività”.

L’obiettivo è quello di contribuire alla costruzione di un rinnovato linguaggio che consenta alle genti di stringersi per migliorare, interagire, generare ricchezza ed equilibrio. Brand Culturale ha anche una sede fisica che si trova a Palazzo Graziani, sede della Fondazione Cassa di Risparmio, ingresso in via della Luna 19.