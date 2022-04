Perugia in Love, tutto pronto per ospitare uno specialissimo "Salotto degli Sposi"

Il prossimo fine settimana vedrà la città di Perugia tingersi di rosa per dare spazio al mondo dell'amore in tutte le sue declinzioni: va in scena, infatti, la manifestazione Perugia in Love.

All’interno di questa manifestazione, che interesserà varie zone della città, uno spazio particolare sarà risevrato amondo del wedding, con uno speciale "Salotto" cittadino in cui i futuri sposi potranno trovare il meglio dei professionisti del settore per consigli, indicazioni e idee pratiche.

Ce ne parla il perugino Antonio Becchetti, art director impegnato da anni nel settore moda nazionale e internazionale, nelle sfilate e nelle regie per sfilate e con una significativa esperienza nel mondo del wedding "Questo evento nella spledinda corince di Perugia è il primo evento dedicato al total look del matrimonio. “Il Salotto degli Sposi” è pensato per promuovere le eccellenze umbre nel settore Wedding. E' frutto di un prezioso e insostituibile lavoro di squadra e abbiamo riportato a Perugia operatori del settore che non venivano da tempo. Si tratta di persone competenti nel lavoro che sanno dare risposte e consigli nel settore wedding ma non solo".

La manifestazione vedrà sabato 9 nel pomeriggio l'apertura con le istituzioni, domenica mattina fino alle 13.30 gli operatori del settore potranno confrontarsi in versione B2B e nel pomeriggio dalle ore 16 si potrà assistere alle sfilate di abiti da sposa/o e cerimonia di Elsa Sposi e Lo Spazio Vintage di Ilenia Votini.

La sede dell'evento sarà nel cuore di Perugia presso il Centro Espositivo G. Galeazzi. Le giovani coppie avranno la possibilità di confrontarsi con i diversi espositori per avere consigli mirati per il loro matrimonio. L’evento è aperto a tutti anche a quanti saranno semplicemente “curiosi”.