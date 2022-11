Fondo affitti per famiglie a basso reddito a Perugia, al via le domande (solo online): ecco come fare

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Perugia (www.comune.perugia.it), nella sezione “servizi”, l’avviso per l’accesso ai contributi a favore delle famiglie previsti dal fondo nazionale per la locazione (ex art. 11 della legge 431 del 1998) – anno 2022. Le domande possono essere presentate a partire da lunedì 7 novembre 2022 ed entro il termine perentorio di mercoledì 21 dicembre 2022. La domanda, a cura di un solo componente del nucleo familiare interessato, deve essere presentata esclusivamente on line accedendo alla sezione “servizi on line”, poi “servizi per i cittadini” ed infine “contributo affitti”: l’accesso è consentito solamente tramite Spid oppure con carta d’identità elettronica.

Tutte le informazioni utili sono disponibili al seguente link: https://servizi.comune.perugia.it/contributoaffitto2022/Prehome

Per informazioni: chiamare il numero 075.5773841 il lunedì dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 15 alle 17, il venerdì dalle 10 alle 13; inviare una mail all’indirizzo contributoaffitto@comune.perugia.it Per aiuto in caso di difficoltà nell’uso del sistema informatico è possibile contattare l’help desk tecnico inviando una mail all’indirizzo servizidigitali@comune.perugia.it