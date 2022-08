Perugia, due giorni di super saldi in centro storico con il ritorno dello Sbaracco

Torna lo Sbaracco per due giorni di super saldi in centro storico: venerdì 26 e sabato 27 agosto 2022 sono le due giornate dedicate allo shopping all’aria aperta con il “saldo dei saldi” di fine stagione.

“Sbaracco” torna come da tradizione l’ultimo fine settimana di agosto, facendo vivere a cittadini e visitatori due giornate interamente dedicate allo shopping tra le bellezze del centro storico.

Artigiani e commercianti animeranno con entusiasmo e passione le vie dell’acropoli e dei borghi che per l’occasione saranno arricchite dagli stand allestiti davanti alle vetrine dei negozi: protagonista, come di consueto, sarà il “saldo dei saldi” di fine stagione ovvero uno sconto ulteriore rispetto a quello già praticato durante il periodo dei saldi estivi.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Consorzio Perugia in Centro con il patrocinio del Comune di Perugia. Giunto alla 17’ edizione, Sbaracco è ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile nell’agenda di perugini e non, che per l’occasione vanno a caccia di affari lungo le vie e tra i vicoli della città.

Entrambi i giorni si parte alle ore 10 nelle aree di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza, dove decine di negozi esporranno i propri prodotti all’esterno con sconti irripetibili, offrendo così la possibilità di girare le vie del centro all’aria aperta,

Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, monili, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, occhiali, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. A fare da cornice bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie proporranno a cittadini e visitatori tipicità e prelibatezze per accompagnare al meglio le giornate più convenienti dell’estate.

Per tutte le informazioni e per conoscere l’elenco dei negozi aderenti visita le pagine Facebook / Instagram “Enjoy Perugia” e “Perugia in centro”.