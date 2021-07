Videosorveglianza, controllo accessi e supporto Var: c'è Saet Umbria al fianco del Perugia

Un nuovo partner di livello per il Perugia Calcio nella manutenzione dello stadio ‘Renato Curi’ in materia di videosorveglianza, controllo accessi e supporto tecnico per le moderne tecnologie applicate al calcio (VAR - introdotto dalla prima giornata anche tra i cadetti - e Goal Line Tecnology). Nei giorni scorsi infatti, la società biancorossa, ha concluso l’accordo con l’azienda perugina Saet Umbria per la fornitura ufficiale in vista della nuova stagione sportiva. Una partnership che, spiega la stessa azienda, "fa tesoro di una lunga esperienza maturata nel settore dall’amministratore unico Simone Tomassini e da un gruppo di collaboratori affiatato e competente che, negli ultimi mesi, hanno legato il loro ‘know how’ a Saet Italia, da oltre 45 anni il simbolo della sicurezza in ambito nazionale".

E proprio Tomassini esprime a nome della Saet "l'orgoglio essere al fianco della squadra di calcio della città. Ringrazio il presidente Santopadre per la fiducia e la disponibilità. Questo accordo - aggiunge l'amministratore unico dell'azienda - dà seguito ad un legame che si è creato negli anni attraverso esperienze e marchi diversi, che sono stati comunque utili per dare seguito ad una collaborazione produttiva e soddisfacente. Quest’anno, il nostro supporto si è allargato anche alla fase di realizzazione e installazione delle moderne tecnologie applicate al calcio, segno che il Perugia è tornato nelle categoria che contano. Auguro al presidente, che ho visto anche in gran forma sotto l’aspetto fisico - e a tutta la squadra - una stagione ricca di soddisfazioni”.