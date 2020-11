Sostenere le imprese in crisi, accordo Connesi-Confcommercio: tre mesi di internet gratis

Un aiuto alle imprese, in fatto di costi e servizi, arriva dal colosso locale Connesi - specializzata in servizi di connettività - che oggi ha presentato in comune di Perugia un importante progetto di sostegno concertato anche con Confcommercio: fornitura di connettività internet gratuita per i primi tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, per chi proviene da un altro operatore. Obiettivo: far continuare, a costo zero per i primo 90 giorni, negozi, imprese e uffici a svolgere le loro attività quotidiane, amministrative, di comunicazione e commerciali, avendo anche l’opportunità di sostenersi attraverso la promozione o vendita on line dei propri prodotti/servizi.

“L’idea è nata per la volontà di un’azienda del territorio come Connesi di dare un contributo agli esercizi commerciali dello stesso territorio. -ha detto Fabrizio Minelli, Marketing Manager e new business dell’azienda folignate- Sicuramente i sacrifici che essi stanno affrontando in tutta Italia e anche nella nostra città sono ben più grandi, lo sappiamo, ma il nostro vuole comunque essere un segnale di disponibilità e ci auguriamo che gli imprenditori possano apprezzarlo come tale.” Pieno sostegno da Confcommercio rappresentata da Sergio Mercuri: "Ci auguriamo -ha auspicato- che se ciascuno di noi fa la sua parte con responsabilità, questi tre mesi che Connesi ci mette a disposizione possano essere sufficienti per uscire dall’emergenza".

“Un piccolo grande segnale che Connesi dà alle aziende del nostro territorio in questo difficile momento - ha detto l’assessore Pastorelli, ringraziando l’azienda-. Non è la prima volta che Connesi e Confcommercio Perugia insieme si rendono protagonisti di gesti di altruismo verso la nostra città, i nostri cittadini e le nostre aziende, come ricordato".