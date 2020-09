Mencaroni fa pressioni: "Sì a Eurochocolate 2020 in sicurezza: non si può rinunciare ai grandi eventi”

"Noi speriamo che a questo elenco non si debba ora aggiungere anche Eurochocolate 2020". Lo ha affermato Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, interviene così nel dibattito di questi giorni sulla opportunità o meno di organizzare l’edizione 2020 del festival internazionale del cioccolato, a Perugia dal 1994. Un intervento preoccupato dal responsabile di una delle maggiori associazioni di categoria "dopo l’elenco delle manifestazioni e degli eventi, di grandi e piccole dimensioni, alle quali l’Umbria ha dovuto rinunciare è purtroppo già assai lungo, a partire da quelli promossi dalla nostra associazione, come Expo Casa e più recentemente I Primi d’Italia".

"Se Eurochocolate dovesse finire nella lista degli eventi sospesi, sarebbe un ulteriore colpo all’economia e all’immagine della nostra regione. Prima di tutte le considerazioni di natura economica vengono quelle di natura sanitaria, ovviamente” ha sottolinea il presidente Mencaroni. “Noi speriamo che Eurocholate si possa svolgere, perché sarebbe anche un segnale positivo e un incoraggiamento alla ripresa, utile per tutti noi. Ma nelle condizioni di assoluta sicurezza richieste dall’emergenza sanitaria dalla quale, purtroppo, non siamo ancora completamente usciti. Ci auguriamo pertanto che dal confronto tra tutti i soggetti coinvolti, in corso in questi giorni, nascano le soluzioni ottimali per garantire continuità all’evento e sicurezza per tutti: per chi vorrà partecipare all’evento e per chi lavorerà alla sua organizzazione”.