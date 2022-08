DOSSIER FAMIGLIE Ecco il bonus libri di testo per rimborsare le famiglie: tutti i passaggi per chiedere il contributo

Anche il Comune di Perugia si è attivato per procedere alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2022/2023.Possono accedere alla sovvenzione tutte le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a famiglie che presentino un'attestazione Isee in corso di validità (Isee 2022) inferiore a 15.493,71 euro. Gli interessati dovranno presentare la domanda entro giovedì 29 settembre 2022 esclusivamente online accedendo con le credenziali SPID. Per attivarle basta cliccare sul seguente link e seguire la procedura guidata: https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ Il link per iniziare la procedura una volta ottenute le credenziali Spid è: https://auth.comune.perugia.it/Account/Login?ReturnUrl=https://servizi.comune.perugia.it/ContributoLibriTesto/Home/LoginAuth

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale/legale ovvero dallo studente, se già maggiorenne. Gli interessati dovranno:

• presentare la domanda di contributo direttamente al Comune di residenza dell’alunna/o tramite l’apposito modello predisposto reperibile presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole;

• attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo Isee., in corso di validità, pena l’inammissibilità della domanda, non superiore ad euro 15.493,71;

• allegare la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;

• dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute. Per informazioni aggiuntive inviare una mail all’indirizzo piero.martani@comune.perugia.it. Per difficoltà nell’utilizzo dei servizi informatici è possibile contattare l’help desk tecnico all’indirizzo servizi.digitali@comune.perugia.it

Una volta terminata l'istruttoria che compete ai Comuni, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, la Regione approverà il piano regionale di ripartizione delle risorse tra i Comuni che determineranno gli importi dei contributi da attribuire agli studenti. I controlli interesseranno un campione non inferiore al 8% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all’eventuale restituzione di quanto l’ente ha già erogato. Resta ferma l’applicazione delle norme penali vigenti. Una volta ottenuta la sovvenzione, la documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni dalla data di ricevimento del pagamento del contributo. In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

Entro il 18 ottobre 2022 le richieste dovranno pervenire alla Regione Umbria, Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica dell’ammissibilità delle stesse, esclusivamente tramite Pec (posta elettronica certificata).