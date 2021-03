Centro storico, apre Anilu di Paolo Mariotti nella nuova sede di corso Vannucci 89

Apre domani Anilu di Paolo Mariotti nella nuova sede di corso Vannucci 89. Prosegue il puzzle degli spostamenti dei negozi nell’acropoli. Un esercizio giovane il cui nome, non a caso, discende dall’acronimo di Anita e Lucrezia, figlie del titolare. La nuova sede unisce classico e moderno. L’accoltellato fittile del palazzo si sposa alla perfezione con lo stile modernissimo del fashion cui si ispirano la collezioni di Mariotti. Illuminazione radente, gioco di chiaroscuri, merce esposta con gusto che ne valorizza la presentazione.

“Una filiera completa – ha spiegato il titolare – dal design dei capi, alla selezione dei tessuti, alla cura sartoriale della realizzazione con partner selezionatissimi”. Oltre che sull’estetica e sulla funzionalità dei capi, Mariotti con Anilu punta sulla non trascurabile forza della competitività dei prezzi. Fedele, insomma, alla sua filosofia che s’ispira al vestirsi in modo sportivo ed elegante, di tendenza, senza spendere un capitale.

“Oltre che sui nostri classici partner – riferisce Paolo Mariotti – puntiamo sulla collaborazione con le gemelle Giada ed Enrica Albani, note influencer di settore, le quali eserciteranno un sicuro appeal sul fronte delle giovani generazioni”. Intanto ferve la preparazione dell’esposizione con una giovane ed efficiente collaboratrice di negozio.

Ultima nota. Anilu apre domani anche per partecipare allo sbaracco, per il quale Mariotti mette in vendita merce aggiornatissima (non fondi di magazzino) “a prezzi strabilianti”, assicura. Intende, insomma, richiamare clientela vecchia e nuova per dare la stura alla vendita del campionario autunno-inverno. Ma non saranno poche le anticipazioni della prossima stagione.