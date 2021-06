Opportunità digitali per le Imprese: il primo corso in Umbria per vendere su Amazon e far conoscere l'azienda su Sky

Martedì 29 giugno, nella prestigiosa location del Golf Club Perugia di Santa Sabina (foto in fondo a destra) si terrà l'evento esclusivo organizzato dalla società Spring Marketing, incentrato sulle nuove opportunità digitali per le Aziende. Spring Marketing, agenzia che si occupa di formazione e promozione delle aziende sul web, vuole offrire alle piccole e medie imprese nuove prospettive per lo sviluppo del proprio business.

Il corso illustrerà le possibilità per aumentare le vendite online e tratterà di novità assolute nel panorama pubblicitario. Si parlerà infatti di Amazon e di come le Aziende possono portare i propri prodotti sul web per fare pubblicità e vendere nel Marketplace più grande del mondo. Inoltre, verrà illustrata la nuova piattaforma Sky Adv che consente di portare la propria Azienda in Tv in modo semplice e accessibile a tutti. Ma non solo, l'evento tratterà anche di siti web ed e-commerce e di strategie innovative della pubblicità su Google e Facebook. L'incontro sarà a numero chiuso e avrà luogo dalle 16.00 alle 18.30, al termine dell'evento è previsto un aperitivo informale fino alle 19.30.

Per iscriversi al corso rimandiamo al seguente link: https://springmarketing.it/landing/generico-perugia-stampa/