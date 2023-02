Pensioni di marzo, la data del pagamento e il calendario per il ritiro allo sportello. Come spiega una nota di Poste Italiane le pensioni "saranno in pagamento a partire da mercoledì primo marzo in tutti i 195 Uffici Postali della provincia di Perugia".

Ecco il calendario per il ritiro allo sportello: i cognomi dalla A alla C mercoledì 1° marzo, dalla D alla K giovedì 2 marzo, dalla L alla P venerdì 3 marzo, dalla Q alla Z sabato 4 marzo (solo la mattina).

Le pensioni di marzo, prosegue la nota, "saranno disponibili, a partire da mercoledì 1° anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito".