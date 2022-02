Pensioni di marzo, la data del pagamento e il calendario per il ritiro allo sportello

Il pagamento delle pensioni di marzo 2022 sarà anticipato a febbraio, come comunicato da Poste Italiane che ha reso noto il calendario per il ritiro allo sportello (dal 23 febbraio fino al primo marzo in base al cognome).



"Le pensioni del mese di febbraio - si legge in una nota di Poste Italiane - per i titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 23 febbraio".

Pensioni di marzo, il calendario per il ritiro allo sportello

Mercoledì 23 febbraio: A-B

Giovedì 24 febbraio: C-D

Venerdì 25 febbraio: E-K

Sabato 26 febbraio (solo mattina): L-O

Lunedì 28 febbraio: P-R

Martedì 01 marzo: S-Z