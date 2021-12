Pensioni di gennaio, la data del pagamento e il calendario per il ritiro allo sportello

Pagamento anticipato per le pensioni di gennaio 2022. Ecco la data del pagamento e il calendario per il ritiro allo sportello. Poste Italiane, con una nota, annuncia che le pensioni di gennaio 2022 verranno accreditate a partire da lunedì 27 dicembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Per il ritiro allo sportello, invece, ecco il calendario in ordine alfabetico: i cognomi dalla A alla B lunedì 27 dicembre, dalla C alla D martedì 28 dicembre, dalla E alla K mercoledì 29 dicembre, dalla L alla O giovedì 30 dicembre, dalla P alla R venerdì 31 dicembre, dalla S alla Z lunedì 3 gennaio.