Pensione di dicembre e tredicesima, la data del pagamento e il calendario per il ritiro allo sportello

Pensioni di dicembre, ecco la data del pagamento e il calendario per il ritiro allo sportello. Come spiega una nota di Poste Italiane le pensioni "saranno in pagamento a partire da giovedì primo dicembre in tutti i 195 Uffici Postali della provincia di Perugia".

E ancora. "Il pagamento delle pensioni e delle tredicesime, in contanti, avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento: i cognomi dalla A alla C giovedì 1° dicembre, dalla D alla K venerdì 2 dicembre, dalla L alla P sabato mattina 3 dicembre, dalla Q alla Z lunedì 5 dicembre".