Pensionati di Confesercenti, è tempo di bilanci e di proposte come la Consulta della terza età

Per la Fipac Confesercenti Umbria, la Federazione italiana pensionati attività commerciali, turistiche e dei servizi, è tempo di bilanci. “L’attività di Fipac, iniziata con la consapevolezza di rappresentare non solo i pensionati delle attività commerciali, si è proiettata nell’elaborazione di vari documenti ed è proseguita con un’azione - afferma il presidente regionale Pier Francesco Quaglietti - grazie anche al supporto del centro studi Fipac Umbria, volta a ridisegnare il futuro per la cura delle persone anziane, dall’assistenza domiciliare alla rete delle cure palliative, alla presenza di un infermiere di comunità”.

“La struttura si è impegnata a proseguire l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della politica sulla necessità di un maggior recupero fiscale relativamente alle spese sostenute per colf e badanti che tanto incidono sui bilanci familiari - prosegue Quaglietti - Tra le tante azioni che Fipac Confesercenti Umbria ha iniziato e che sta portando avanti cercando di sensibilizzare le varie amministrazioni comunali della nostra regione - conclude il presidente regionale - l’ipotesi di una ‘Consulta della Terza Età’, che supporti in sinergia le istituzioni locali onde approfondire le problematiche che assillano un mondo in continua crescita, in cui non va dimenticato tra l’altro il problema delle disabilità. Un problema questo che cresce ogni giorno e diventa angosciane per centinaia di persone”.