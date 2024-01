Pasticceria d’eccellenza, Molini Fagioli presenta nuova linea di farine a Sigep 2024

Molini Fagioli presenta la sua nuova linea di farine a Sigep, Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè, in programma a Rimini da sabato 20 a mercoledì 24 gennaio. Tre farine, che arrivano direttamente dal molino di Magione, sono il risultato dell’arte molitoria e toccano il vero spirito di Molini Fagioli. “Ognuna – spiegano dall’azienda – è l’emblema dell’armoniosa fusione tra tradizione agricola e sapienza artigianale: ‘Pan-Doro’, ‘Eccelsa’ ed ‘Essenziale’ sono infatti realizzate da un molino che pensa come una volta, ma lavora con la fame di futuro”. Segno distintivo del suo modo di produrre, Molini Fagioli ha scelto infatti di lavorare in assenza di miscelatore in modo che si conservi la purezza e l’integrità del chicco di grano grazie a una lavorazione che rispecchia i metodi antichi, perché non consente l’aggiunta di nulla, eccetto il grano selezionato dal molino. Una lavorazione arricchita dalla più moderna tecnologia e da un rigoroso controllo di qualità. Il molino agricolo artigianale umbro, che da oltre 70 anni opera nel settore della produzione di farine artigianali di qualità, ha ancora una volta l’opportunità di confermare la propria filosofia: materie prime di qualità e una filiera virtuosa e tracciata. Valori, questi, condivisi con un partner d’eccellenza presente insieme a Molini Fagioli nello stand della fiera: Agust, azienda di torrefazione bresciana dal 1956. Entrambe attribuiscono grande importanza alla tracciabilità come garanzia di salubrità, riflettendo un impegno condiviso verso filiere virtuose.

Nello stand della fiera, al Padiglione B5 Corsia 2 numero 071, oltre ai prodotti in vetrina, si potrà partecipare a tante degustazioni: a colazione, pranzo agricolo di filiera, merenda e aperitivo di filiera. Tanti anche i professionisti della panificazione e della pasticceria che si alterneranno allo stand nelle giornate dell’evento.

Per quanto riguarda le nuove farine, “‘Pan-doro. Farina di grano tenero’ – spiegano da Molini Fagioli – è indicata per creare eccellenti grandi lievitati come pandori, panettoni e colombe e si adatta alla perfezione anche alla produzione di croissant, che dovranno affrontare la catena del freddo. Una proposta si rivela eccellente per gestione e mantenimento del lievito madre naturale. ‘Eccelsa. Farina di grano tenero’ è un prodotto derivato dalla miscela di grani di buon tenore proteico che si adatta in modo ottimale a ricette che necessitano di alte percentuali di idratazione, come la pizza in teglia alla romana. Inoltre, la sua resistenza alle lunghe lievitazioni garantisce una maggior digeribilità. Una farina ideale per impasti capaci di sopportare stress dovuti alla laminazione e carichi di grassi importanti, come quelli per croissant francesi, pasticceria viennese e pasta sfoglia”. A chiudere le proposte è ‘Essenziale. Farina di grano tenero’. “Friabilità, scioglievolezza e sofficità del prodotto – concludono da Molini Fagioli – sono garantiti dal basso contenuto proteico di questa farina. Ideale in pasticceria per la preparazione di biscotti, dolci, pan di spagna e bignè, può essere utilizzata anche in pizzeria. Rispettandone le caratteristiche organolettiche risulta infatti ideale per rinfrescare un impasto con biga e andare in forno in breve tempo”.