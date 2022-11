CRISI | Parte il bando “Solar Attack”: fondi per impianti aziendali per produrre energia. Confindustria promuove la strategia Tesei-Fioroni

Il 28 novembre scorso è stato pubblicato il bando regionale relativo al progetto “Solar Attack” che mira a sostenere gli investimenti per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili con tanto di impianti di accumolo energetico da utilizzare per la produzione aziendale arginando così i costi sempre più difficili da sostenere dopo la guerra in Ucraina e gli speculatori internazionali. Il piano “Solar Attack”, fortemente voluto dall'assessore regionale Michele Fioroni, ha già ottenuto un vasto consenso tra le associazioni di categoria degli artigiani umbri e oggi è stato il tema principale dell'incontro in Confindustria che ha registrato un’ampia partecipazione di imprenditori. All’evento, aperto dal Presidente di Confindustria Umbria Vincenzo Briziarelli, sono intervenuti Massimo Beccarello, Senior Advisor per la Transizione Energetica di Confindustria e Michele Fioroni, Assessore regionale allo Sviluppo economico.

L’Assessore Michele Fioroni, che ha illustrato i dettagli della manovra, ha inoltre sottolineato che “questa manovra, fortemente voluta anche dalla Presidente Tesei, è un esempio di quanto sia importante in temi così strategici prendere scelte di campo. Quello che è mancato nella politica energetica nazionale degli ultimi anni, è stata proprio la capacità di programmare e di fare scelte coraggiose. Noi, come Regione, lo stiamo facendo, abbiamo scelto di sostenere fortemente l’autoconsumo e stiamo mettendo i primi soldi che arriveranno con la nuova programmazione in una manovra che non ha mai previsto tante risorse sull’energia”. L’Assessore ha infine aggiunto che “la forza del solar attack, che è il frutto di una collaborazione costante con associazioni di categoria e imprese, è la sua versatilità. Abbiamo costruito uno strumento “su misura”, che risponda alle varie esigenze delle imprese, le quali potranno opzionare tipologie di aiuto e dimensione del progetto di investimento, a seconda delle proprie necessità, e siamo convinti che questo aspetto permetterà di raggiungere un’ampia platea di partecipanti in maniera efficace”.

“Accogliamo con grande favore – ha affermato il Presidente Vincenzo Briziarelli – questa importante misura, che recepisce molte delle richieste formulate dalle nostre aziende associate, frutto anche di un proficuo e costante confronto con l’Assessore Fioroni che ha dimostrato attenzione e sensibilità alle esigenze delle imprese. Si tratta di un intervento tempestivo e consistente in termini di risorse stanziate. L’avviso appena pubblicato prevede infatti una dotazione complessiva di 26 milioni di euro, che può rappresentare un valido contributo per le PMI e le grandi imprese che intendono realizzare investimenti in impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. In questo momento così complesso, con la crisi energetica che persiste, ogni iniziativa che affronti in modo serio la nostra carenza di produzione di energia è sicuramente ben accetta”.

Al termine dell’incontro, che è stato animato da numerose domande e quesiti tecnici da parte degli imprenditori, i funzionari di Confindustria Umbria e Regione Umbria hanno fornito supporto e chiarimenti alle aziende sui progetti ammissibili al bando.