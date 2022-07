Il colosso perugino: fatturato di oltre 4,45 miliardi di euro all'anno, nuovo piano di sviluppo da 457 milioni

PAC 2000A è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni, dall’Umbria al Lazio, dalla Campania alla Calabria e in Sicilia e la sede principale a Perugia. PAC 2000A opera attraverso 1.482 punti vendita, 79 Concept Store e 24 altre insegne gestiti da 1.079 soci imprenditori. La Cooperativa ha chiuso il 2021 con un giro d’affari complessivo di 4,45 miliardi di euro, in crescita del 7,72% rispetto al 2020, un patrimonio netto di 872 milioni di euro e un utile netto di oltre 46 milioni di euro.

"Il 2021 - spiega la nota - ha visto crescere anche la quota di mercato che ha raggiunto il 20,58%, nei territori in cui è presente, mantenendo la propria leadership in Umbria (33,71%), Lazio (29,73%) e Calabria (26,66%) e confermando la seconda posizione in Campania (16,32%) e in Sicilia (15,16%). Nel 2021 la rete commerciale ha sfondato il tetto dei 6 miliardi di euro di fatturato ed impiegato complessivamente 25.531 collaboratori, in crescita del +8,2%, rispetto al 2020".

Il network logistico di PAC 2000A si compone di 18 Centri di Distribuzione (Ce.Di) presenti nei territori in cui opera la cooperativa, per una superficie complessiva di 280.230 metri quadrati.

Nel 2021, prosegue la nota, "la rete dei fornitori di PAC 2000A conta 869 fornitori locali con cui la cooperativa ha generato un giro di affari di oltre 457,8 milioni di euro. A questi, si aggiungono ulteriori imprese del territorio con le quali PAC 2000A ha sottoscritto accordi per la fornitura di merci e servizi, per un totale di 1.019 imprese e oltre 870 milioni di fatturato".

Per il triennio 2022 -2024 PAC 2000A ha definito un piano di sviluppo con investimenti per 457 milioni di euro "con l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la sostenibilità del gruppo, di investire in digitalizzazione, innovazione e valorizzazione delle filiere locali, nonché in formazione e crescita del capitale umano e per il potenziamento della logistica".

In Umbria la cooperativa registra una quota di mercato del 33,71%, con un fatturato i 554 milioni di euro, in aumento del 2,03% rispetto al 2020 e 203 punti vendita

"La sottoscrizione di accordi di fornitura con le aziende locali - spiegano da PAC 2000 A - risulta strategica per tutti i comparti coinvolti (ortofrutta, carni, ittico). Nel 2021 in Umbria, per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, sono 27 le aziende locali da cui la cooperativa si rifornisce, per un fatturato di 14,1 milioni di euro. Lo sviluppo della filiera delle carni locali, infine, ha prodotto la collaborazione, in regione, con 15 aziende locali da cui la cooperativa ha acquistato prodotti per un totale di 22,3 milioni di euro".

Conad al fianco di Umbria Jazz per sostenere la cultura e i giovani talenti

Conad, annuncia una nota del consorzio, "conferma il proprio supporto ad Umbria Jazz, tra le principali manifestazioni musicali nel panorama nazionale. Lo fa da oltre 10 anni in qualità di main sponsor dell’iniziativa, insieme alla Cooperativa PAC 2000A, nella convinzione che la promozione e lo sviluppo della cultura e dei talenti, in particolar modo nelle giovani generazioni, sia un modo per creare ricchezza per tutta la comunità in cui viviamo".

E ancora: "Per sostenere in modo concreto i giovani musicisti del Jazz e dato il grande successo delle edizioni passate, anche quest’anno Conad ha organizzato insieme a Fondazione Umbria Jazz il concorso musicale Conad Jazz Contest, aperto a giovani musicisti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, solisti o gruppi, con la possibilità per 10 artisti di esibirsi sul prestigioso palco perugino nei giorni della manifestazione, e un supporto significativo alla carriera – con un contributo pari a 5.000 euro - per il primo classificato".

Il sostegno a Umbria Jazz e ai giovani talenti attraverso il Conad Jazz Contest, chiude la nota, "rientra nella strategia concreta di sostenibilità di Conad, denominata “Sosteniamo il futuro”, e basata su tre dimensioni: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio".