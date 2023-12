Il colosso perugino Pac 2000a acquisisce il centro commerciale Piazza Umbra

Pac2000a, la più grande delle cooperative Conad sia per dimensioni, sia per fatturato, cresce ancora e acquisisce il centro commerciale Piazza Umbra di Trevi. Il numero totale di punti vendita gestiti dal Gruppo sale così a oltre 900.

Nella struttura sono presenti 41 attività commerciali: edicola, dentista, parafarmacia, banca, bar, pasticceria, parrucchiere, Euronics, l’unico Sephora dell’Umbria libreria, negozi di abbigliamento, gioielleria, centro ottico e un Conad Superstore.

Piazza Umbra ha circa 110 dipendenti che arrivano a 140 includendo le aziende che offrono diversi servizi al mall. Il fatturato annuo della struttura è in crescita e si attesta al momento oltre i 40 milioni di euro.

"La gestione dal 2024 sarà affidata da Pac2000a, attraverso una sua controllata Pac Real Estate, al Gruppo Ethos che si occuperà della gestione insieme alla proprietà. Il Gruppo Ethos gestirà anche il Parco Foligno che si trova di fronte al centro commerciale - annuncia una nota - . L’accordo andrà ad arricchire e integrare il presidio territoriale del Gruppo Ethos - Consulting Company partecipata da Conad Adriatico e Pac2000a - in un’area strategica come quella dell’Italia centrale. L’attuale superficie complessiva è di 15.000 mq. Nel piano di sviluppo futuro è previsto il restyling del mall tra il 2024 e il 2025, un piano di aggiornamento del Merchandising Mix della struttura con un rinnovo dei principali tenant".

"Questa acquisizione rappresenta un passaggio importante nella strategia di crescita del Gruppo. Con questo ulteriore progetto rafforziamo la nostra presenza nel cuore dell’Umbria e continuiamo ad affermare la nostra leadership in una regione dinamica e strategica, salvaguardando i livelli occupazionali. Il Centro Commerciale che abbiamo acquisito è adatto ad accogliere e proporre il nostro modello commerciale focalizzato su una nuova visione distintiva e su una forte integrazione con il digitale e l’omnicanalità su cui continuiamo a investire. Inoltre, questa acquisizione rappresenta un importante segnale per il mondo dei centri commerciali, che sta registrando una ripresa sia nelle affluenze, che nei fatturati rispetto agli anni precedenti", evidenzia Enrico Angelini - Responsabile Gallerie Commerciali Pac2000a.

"Siamo onorati di essere stati coinvolti da Pac2000a in questo progetto. Questo ulteriore incarico ci stimola e ci sprona a fare meglio e non vediamo l’ora di iniziare la collaborazione. Ci auguriamo di essere in grado di portare del valore aggiunto e nuovi stimoli sul nuovo asset, facendo leva sulla nostra esperienza e sui successi fin qui ottenuti sul territorio umbro, dove, con la gestione di Piazza Umbra, arriveremo a gestire 9 centri commerciali", aggiunge Alessandro Berardi, responsabile Ethos.