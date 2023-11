Gli Oscar umbri dell'export, tutti i nomi delle aziende che hanno esaltato sui mercati mondiali il made in Umbria.

Nella sale delle Borsa Merci sono state proclamate le aziende vincitrici del premio Export Umbria Ambassador 2023, tra quelle che hanno risposto alla manifestazione d’interesse e si sono meglio distinte nel valorizzare l’Umbria nel mondo rispetto alle quattro categorie di appartenenza. Per la categoria ‘Beginners’, che valuta imprese con meno di 18 mesi di operatività in export rispetto ai risultati in termini di vendite e posizionamento commerciale, la vincitrice è stata Italtechnics Srls; per la categoria ‘Pmi innovative’ che hanno acquisito brevetti o patent in mercati esteri o conseguito significativi incrementi di volumi di vendita in uno o più Paesi esteri il primo premio è andato a Serranova Srl; per la categoria ‘Players’ dedicato a Imprese che hanno da almeno 3 anni di operatività in export e che nell’esercizio immediatamente precedente hanno raggiunto incrementi significativi del fatturato export la prima classificata è stata Talenti Spa; per la categoria ‘Social impact’ riservata a imprese che attraverso un incremento di rilievo dell’operatività all’estero hanno contribuito allo sviluppo economico-sociale in Italia e all’estero, limitatamente ai Paesi emergenti, il primo posto è andato a Veragon Srl.

L’evento, introdotto e moderato dalla giornalista Rai Maria Soave, ha visto la presenza di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, e Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria Spa.

“Un momento di confronto e di analisi dei dati – ha spiegato la presidente Tesei –, ma anche un’occasione per presentare queste nostre imprese che sono molto innovative e stanno facendo un percorso importante dal punto di vista dell’export nei mercati internazionali. Questa è una prima edizione, spero che il prossimo anno ci possano essere ancora più imprese a partecipare, insieme a loro stiamo facendo conoscere l’eccellenza della nostra regione nel mondo”. “Abbiamo ritenuto opportuno – ha dichiarato l’assessore Fioroni – fare un focus di approfondimento sull’export concentrandoci sulle opportunità per le imprese umbre e sulle potenzialità di espansione del mercato. Riteniamo che, soprattutto in alcuni mercati, il sistema umbro dell’export non abbia raggiunto il potenziale e ci sia un gap di risultati che può essere ottenuto”.

“Sviluppumbria – ha spiegato Michela Sciurpa – è il braccio operativo della Regione Umbria in particolare nel tema dell’internazionalizzazione. Abbiamo diverse misure a supporto delle imprese, è attualmente uscita la manovra Remix con delle misure specifiche per la partecipazione alle fiere internazionali. In questo caso, stiamo valorizzando le migliori performance che nascono da una sinergia tra pubblico e privato che mettiamo a disposizione, ad esempio, dei nostri cluster che devono essere sostenuti verso l’internazionalizzazione. Un’altra sinergia che oggi vogliamo valorizzare è quella tra istituzioni regionali e nazionali. La Regione Umbria tramite un accordo con Sace e Simest offre, tramite Sviluppumbria, la possibilità alle imprese di avere maggiori informazioni sui bandi nazionali proprio per intercettare opportunità che sono altrimenti difficili da cogliere se un’impresa non è più che strutturata. Grazie alla partecipazione alla rete EEN- Enterprise Europe Network, la più grande rete europea a sostegno dell’internazionalizzazione e dell’innovazione di cui Sviluppumbria è coordinatore per Umbria, Marche e Toscana, rafforziamo anche la collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, partner umbro della rete, per offrire insieme servizi sempre più avanzati alle nostre imprese”.