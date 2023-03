Olio extravergine d'eccellenza: il frantoio Decimi fa incetta di premi e riconoscimenti

Il frantoio Decimi di Bettona fa incetta di premi e riconoscimenti.

Il DOP Umbria Colli Martani Decimi si è infatti aggiudicato di recente il Primo Premio al concorso “Oro Verde dell’Umbria 2023”, oltre che la Menzione speciale “Impresa Donna”. Durante la 24esima edizione del Concorso oleario regionale organizzato dalla Camera di Commercio dell’Umbria la sfida anche quest’anno è stata dura vista la grande concorrenza con il meglio della produzione regionale, una delle migliori in Italia. Il Concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria” è l’unico in cui un incaricato dell’organizzazione si reca in azienda per prelevare l’olio e verificare l’origine, in cui la fase di assaggio è organizzata in modo anonimo, e coinvolge una giuria costituita da 16 degustatori. Con questo riconoscimento Decimi è tra i dodici oli umbri che ora accederanno alle fasi finali del Premio nazionale “Ercole Olivario”, giunto alla 31esima edizione.

Sempre con l'olio DOP Umbria Colli Martani, domenica 5 marzo, Decimi ha ricevuto da AIRO (Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio), che sceglie tra i migliori DOP di ogni regione che esprimono meglio il territorio e le cultivars di appartenenza, il premio per l’Umbria. La premiazione è avvenuta durante la terza edizione di “Taste the Difference”, evento dedicato al mondo dell’olio extravergine di oliva, organizzato da AIRO a Palazzo di Varignana di Bologna, per il tradizionale confronto tra assaggiatori, produttori, ristoratori e comunicatori, con l’obiettivo di riunire tutti i protagonisti dell’evo di qualità. AIRO ha infatti come scopo quello di portare sulle tavole l’olio extravergine di oliva di eccellenza e valorizzarne l’uso nella ristorazione. Attualmente conta più di 600 soci tra cui oltre 200 aziende da tutto il mondo e più di 70 ristoranti.

Due ultimi importanti riconoscimenti quindi per l’olio Dop Umbria Colli Martani, arrivati dopo che anche il Monocultivar Moraiolo della selezione Decimi aveva ricevuto le ambite “Cinque Gocce dell’Eccellenza” per Bibenda 2023, la celebre guida che segnala i migliori oli extravergine d’Italia.