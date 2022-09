Offerte di lavoro per Perugia e provincia: otto posti richiesti dalle società private, ecco quali

AIUTO CUOCO Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un AIUTO CUOCO/A. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime.ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

MURATORE - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore dell'edilizia un MURATORE. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime. ZONA DI LAVORO: GUALDO CATTANEO

PASTICCIERE/PASTICCIERA - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PASTICCIERE/PASTICCIERA. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

FALEGNAME/MONTAGGIO MOBILI - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente nel settore della lavorazione del legno un FALEGNAME / ADDETTO AL MONTAGGIO MOBILI da inserire nel proprio organico. Richiesta esperienza (anche minima) nella mansione. Zona di Lavoro: SPELLO (PG) Orario di Lavoro: FullTime.

PIZZAIOLO - Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un PIZZAIOLO. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Orario FullTime. ZONA DI LAVORO: FOLIGNO

Meccanico d'officina .- Randstad Technical di Città di Castello seleziona un meccanico autoriparatore per concessionario situato nelle vicinanze di Città di Castello. La risorsa lavorerà con orario full time da lunedì a venerdì su orario spezzato con possibilità di effettuare straordinari il sabato mattina. L’azienda offre con un contratto diretto a tempo determinato con prospettiva di inserimento definitivo. Competenze - Le competenze richieste per svolgere la mansione sono: diploma tecnico o scuola professionale in ambito meccanico, esperienza di almeno un anno in un ruolo similare, domicilio nelle zone prossime a Città di Castello. Molto gradite saranno buon problem solving, team working e proattività.

AIUTO ELETTRICISTA - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore energia e telecomunicazioni 1 aiuto elettricista. Il candidato ideale ha il diploma ad indirizzo elettrico e una piccola esperienza nel settore. Il candidato svolegerà la mansione di aiuto elettricista e sarà affiancato nella sua attività. Saranno valutati anche candidati neo diplomati. Luogo di lavoro Città di castello (PG): energia, elettricista, impianti

Consulente Fiscale_Perugia - La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio, si occuperà delle seguenti attività: tax compliance ed attività consulenza fiscale (imposte dirette ed indirette) continuativa alle imprese e gruppi di imprese, redazione di bilanci di esercizio e svolgimento analisi economiche e finanziarie di bilancio, nonché analisi di mercato; analisi del trattamento fiscale delle operazioni straordinarie, analisi di problematiche di fiscalità internazionale (withholding tax, dividendi, interessi, CFC, PE), predisposizione di pareri/opinion su particolari tematiche tributarie di interesse aziendale. È considerato un plus l'aver conoscenza anche a livello di Transfer Pricing e Patent Box. Si offre: collaborazione a partita iva, full time.