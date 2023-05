OFFERTE DI LAVORO per Perugia e provincia: impiegati, contabili, magazzinieri, operai, pulizie e altro ancora

In collaborazione con le società specializzate nella selezione del personale Perugiatoday.it offre ai propri lettori le migliori offerte di questo inizio maggio, Puoi direttamente candidarti per il posto pre-scelto

AIUTO PIZZAIOLO, BARISTA, BANCONISTA - Orienta Spa, Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda di Foligno, figure da inserire nel proprio organico come BARISTA, BANCONISTA e aiuto AIUTO PIZZAIOLO. È richiesta esperienza pregressa nella mansione e HACCP in corso di validità. Disponibilità immediata.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione.

Candidati per questo lavoro →

ADDETTA / O ALLA PULIZIA - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di Ancona, ricerca con URGENZA per importante azienda cliente sita aCITTA' DI CASTELLO (PG) un / una: ADDETTO / A ALLA PULIZIA. Le risorsa selezionata si occuperà della pulizia, del riordino e della sanificazione. Requisiti richiesti: essere automunita / o; residenza o domicilio vicina al posto di lavoro; disponibilità immediata; esperienza anche minima nel ruolo;

flessibilità oraria; Si offre: Contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato PART TIME

PERITO ELETTRICO - Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia, ricerca per importante Azienda cliente di Valfabbrica nel settore metalmeccanico PERITO ELETTRICO La risorsa si occuperà di: Manutenzione e assistenza tecnica elettronica (previa formazione qualora la risorsa sia neodiplomata). Alla risorsa si richiede: Diploma di perito elettrico Oppure esperienza come elettricista civile e industriale maturata sul campo.

Tipo di contratto: somministrazione con successiva possibilità di inserimento. Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: Valfabbrica

IMPIEGATO UFFICIO GARE- STAGE - Nexus ricerca per azienda nel settore dei servizi un/a IMPIEGATO UFFICIO GARE-STAGE Il candidato si occuperà di affiancare il responsabile dello sviluppo di progetti ed offerte nell'ambito della logistica sanitaria e del BPO (Business Process Outsourcing), che porteranno alla redazione di studi di fattibilità, offerte tecniche ed economiche. Requisiti richiesti: Laureato in Economia o Ingegneria Gestionale/Civile o titoli affini; Buona capacità di analisi e padronanza nell'utilizzo di MS Word e MS Excel; Ottima capacità di scrittura; Attitudine all'analisi dei documenti ed elaborazione progettuale. Predisposizione al lavoro in team e all'innovazione, rispetto dei tempi, curiosità, doti organizzative e comunicative completano il profilo.

Luogo di lavoro: Corciano (PG). Orario di lavoro: Full time dal lunedì al venerdì. Inquadramento: STAGE

IMPIEGATO UFFICIO GARE SENIOR - Nexus ricerca per azienda nel settore dei servizi un/a IMPIEGATO UFFICIO GARE SENIOR Il candidato si occuperà dello sviluppo di progetti ed offerte nell'ambito della logistica sanitaria e del BPO (Business Process Outsourcing), che porteranno alla redazione di studi di fattibilità, offerte tecniche ed economiche. Requisiti richiesti: Laureato in Economia o Ingegneria Gestionale/Civile o titoli affini; Buona capacità di analisi e padronanza nell'utilizzo di MS Word e MS Excel; Ottima capacità di scrittura; Autonomia nell'analisi dei documenti ed elaborazione progettuale;

Conoscenza della normativa e dei procedimenti relativi alle gare pubbliche. Predisposizione al lavoro in team e all'innovazione, rispetto dei tempi, curiosità, doti organizzative e comunicative completano il profilo. Luogo di lavoro: Corciano (PG)

MAGAZZINIERE - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore cartotecnico 1 ADDETTO AL MAGAZZINO Il candidato ideale ha esperienza nelle attività di magazzino ed è in possesso di patentino per il muletto. La risorsa si occuperà dello smistamento merci in entrata, inventario, bolle e spedizioni.

Si offre contratto di inserimento con reale possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Full Time (lavoro a turni) Luogo di lavoro San Giustino (PG), RICHIESTO patentino muletto

MURATORE SPECIALIZZATO - Orienta s.p.a. filiale di Bari ricerca per azienda cliente operante nel settore edile 5 MURATORI su NORCIA - Le risorse si occuperanno di realizzazione di opere di edilizia civile, installazione e manovra dei diversi macchinari edili e delle macchine per il movimento terra, realizzazione dell'isolamento acustico e termico degli edifici, realizzazione di opere di finitura degli edifici, montaggio e smontaggio di ponteggi e impalcature. Requisiti richiesti: Pregressa esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, Domicilio Norcia o paesi limitrofi

AUTISTA PATENTE CE - Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore telecomunicazioni 1 AUTISTA CON PATENTE C-E. Il candidato si occuperà della guida di mezzo a conduzione patente CE e uso di Gru su autocarro. è richiesta esperienza nella mansione. Luogo di lavoro UMBRIA Per maggiori informazioni contattare lo 0758520406

TORNITORE CNC - Orienta spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Foligno ricerca per importante azienda cliente operante nel settore della metalmeccanica un TORNITORE CNC Si richiede: consolidata esperienza nella mansione di tornitore cnc; esperienza nella programmazione di centri di lavoro CNC e lettura del disegno meccanico, Orario di Lavoro da stabilire in sede di colloquio. Zona di Lavoro: Bevagna (PG)

IMPIEGATO/A CONTABILE - Orienta Spa, ricerca urgentemente per azienda cliente di Gubbio, un/una impiegato/a contabile. La risorsa si occuperà di: emissione fatture; registrazione fatture; registrazione pagamenti incassi su specifico programma di contabilità; rapporto con clienti e fornitori;

mansioni di segreteria varie, Impiego full-time presso la sede di Gubbio, con orari dal lunedì al venerdì 8:30-13:00/14:30-18:00 Si richiede esperienza minima pregressa e disponibilità immediata. Si offre contratto a tempo determinato con prospettive di inserimento a tempo indeterminato nell'organico aziendale.

NEOLAUREATO IN ECONOMIA - Orienta SpA filiale di Città di Castello (PG) seleziona per azienda cliente che eroga servizi contabili, amministrativi e fiscali un giovane neolaureato in economia. La risorsa sarà inizialmente inquadrata con contratto di tirocinio retribuito e verrà affiancata da un tutor.

Si richiede disponibilità full-time. Luogo di lavoro: Città di Castello