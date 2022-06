Offerte Lavoro per Perugia e provincia, 12 contratti in gioco: dipendenti, meccanici, barman, operai, oss e infermieri

Speciale lavoro per Perugia e provincia di inizio giugno: 12 i contratti in ballo selezionati per i nostri lettori. Con Perugiatoday.it puoi richiedere direttamente un colloquio con l'agenzia per la posizione desiderata.

1) Impiegata amministrativa/ contabile - Orienta spa ricerca per varie aziende dell' alta valle del Tevere impiegati amministrativi / contabili. L'attivvità prevede che la risorsa selezionata si occupi di: contabilità ordinaria, registrazione prima nota, fatturazione attiva e passiva, gestione centralino, mail, attività di segretariato. CERCHIAMO persone intraprendenti, appassionate e alla ricerca di nuove sfide.

Il/la candidato/a che stiamo cercando possiede i seguenti requisiti: Pregressa esperienza nel ruolo o anche prima esperienza ma con titolo di studio affine- Spiccata attitudine al problem solving- Ottimo uso PC e Pacchetto Office. Contratto di lavoro: iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato e successivo inserimento in azienda.

2) Benzinaio part time - Bastia Umbra - E-work spa, filiale di Roma, per azienda operante nel settore dei servizi, seleziona un benzinaio per area di servizio a Bastia Umbra. La risorsa selezionata si occuperà di assistenza alla clientela per il servizio di rifornimento carburante. Gradita esperienza anche breve nel ruolo e conoscenza dei sistemi di pagamento elettronici. Si offre contratto in somministrazione della durata iniziale di 2 mesi con possibilità di proroga. Orario di lavoro part time 30 h settimanali 6 giorni su 7 su turni mattina/sera ( no notturno). Inquadramento con ccnl cisal pubblici esercizi livello d2. Disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Bastia Umbra (Pg). L'offerta di lavoro si intende rivolta all'uno e all'altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006. I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy - D. Lgs 196/2003 - all'indirizzo web : www.e-workspa.it

3) Barista part time - Perugia - Bastia Umbra - E-work spa, filiale di Roma, per rinomata catena di ristoranti,seleziona baristi/banconisti per i punti vendita di Perugia e Bastia Umbra. La risorsa selezionata verrà adibita al servizio bar caffetteria e svolgerà le seguenti attività: preperazione di bevande calde e fredde per consumazione al banco, supporto per la preparazione di piccola gastronomia (panini, pizze, toast, focacce) Il candidato/a ideale ha esperienza nel ruolo maturata in bar e/o caffetterie ad alta frequentazione non inferiore a tre anni Abilità nel gestire le ordinazioni in tempi brevi in considerazione dell'elevata affluenza di clienti Orientamento al cliente Si offre contratto in somministrazione della durata inziale di 2 mesi con possibilità di proroga. Orario di lavoro part time 30 ore settimanali, 6 giorni su 7 su turni anche notturni a rotazione

4) OPERATORI/OPERATRICI GENERICI DI MAGAZZINO - Orienta Spa società benefit, filiale di Perugia, cerca per azienda cliente degli operatori/operatrici generici di magazzino. Le risorse verranno inserite in magazzino e si occuperanno di semplici mansioni di stoccaggio. Si richiede disponibilità ad orario part- time 30 ore a settimana. Inserimento iniziale con tirocinio, della durata di 4 mesi. Zona di lavoro: Perugia

5) OPERATORE SOCIO SANITARIO - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale, per case di riposo ricerca figure di oss. Disponibilità immediata e part-time a 30 ore settimanali, dal lunedì alla domenica su 3 turni

6) Meccanico Autoriparatore - Sei un meccanico e stai cercando un’occupazione? Randstad Italia, Specialty Technical, ha l’opportunità giusta per te! Per una nota officina di Città di Castello stiamo cercando la figura di un MECCANICO con almeno 1-2 anni di esperienza. Di cosa ti occuperai? manutenzione dei veicoli, come il cambio dell'olio e delle pastiglie dei freni; interventi sul motore, riparazione guasti e sostituzione delle parti usurate e/o delle componenti danneggiate effettuare test diagnostici.

7) Impiegato/a grafico - Randstad Italia spa, filiale di Città di Castello, ricerca per azienda grafica. Responsabilità: La figura si occuperà della ricezione degli ordini da parte dei clienti, impaginazione su adobe indesign e collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Inoltre si dovrà occupare anche della parte amministrativa (fatturazione).

8) Impiegato/a Contabilità generale - Per storica azienda del territorio in forte crescita ricerchiamo una risorsa da inserire all'interno dell'ufficio Amministrazione Finanza e Controllo. Responsabilità: la risorsa si occuperà principalmente della compilazione di report , della redazione del bilancio d'esercizio come da IV Direttiva e della parte Fiscale. La risorsa ideale ha conseguito una Formazione Universitaria in ambito economico ed ha maturato un'esperienza consolidata in contesti di Studi Commerciali o Società di Revisione. Proponiamo iniziale contratto in somministrazione di 8 mesi, con successiva stabilizzazione in azienda. Città: Perugia (Perugia)

9) Magazziniere per Amazon - Adecco ricerca per Amazon Italia Transport SRL, importante azienda multinazionale leader nel settore delle vendite online, magazzinieri; La risorsa prescelta si occuperà delle attività di ricezione, smistamento e stoccaggio della merce nel rispetto delle procedure di sicurezza e qualità. Si richiede minima esperienza in magazzino e/o nel settore GDO come addetti alla vendita, al rifornimento scaffali o al picking, conoscenza a livello base dei principali strumenti informatici, disponibilità a lavorare full time su turni notturni. Si richiede autonomia negli spostamenti. Completano il profilo la predisposizione al lavoro in team, flessibilità e puntualità. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato- Le candidature dovranno essere obbligatoriamente completate al seguente link:

https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&isApply=1&reqid=a0R4U00000HnfTe. Città: Magione (Perugia)

10) ADDETTO/A ALLE RISORSE UMANE-STAGE - Nexus Ravenna ricerca per azienda cliente del settore multiservizi un/a ADDETTO/A ALLE RISORSE UMANE da inserire in STAGE.

Le principali responsabilità sono: Attività di front office, gestione delle mail e delle telefonate; Supporto alla attività di reclutamento e selezione del personale (pubblicazione annunci, colloqui telefonici ed in presenza); Organizzazione visite mediche per neoassunti; Pratiche amministrative come contratti, proroghe, cessazioni, rilevazione e gestione delle presenze mensili.Luogo di lavoro: CORCIANO (PG). Orario di lavoro: Full time. Dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30 con un'ora di pausa.

11) BARISTA - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di SPOLETO un/a BARISTA da inserire nel proprio organico. La risorsa verrà inserita con inquadramento proporzionato alle competenze. Orario di lavoro: su turni dalle 16 alle 24. Luogo di lavoro: SPOLETO (PG). Richiesta massima serietà e disponibilità immediata.

12)Infermieri partita iva per tamponi - Randstad Medical, divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario e socio assistenziale ricerca per Laboratorio: INFERMIERI CON PARTITA IVA PER TAMPONI. L'inserimento verrà effettuato in un contesto professionale, specializzato e dinamico, all'interno del quale il candidato si occuperà di esecuzioni di tamponi. si offre contratto a partita iva, luogo di lavoro: Roma

