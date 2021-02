Offerte lavoro per Perugia e provincia: operai, addetti lavanderia, rimagliatura, saldatori e ragioniere

Nuovo speciale lavoro su Perugiatoday.it. Ecco tutte le offerte per Perugia e provincia tramite selezione in agenzia

Nuovo speciale lavoro su Perugiatoday.it. Ecco tutte le offerte per Perugia e provincia tramite selezione in agenzia. Con noi puoi prenotare direttamente un incontro per la selezione.

1) Addetto/a lavanderia - Randstad Italia ricerca per un'azienda tessile del territorio di perugia un addetto/a alla lavanderia. Responsabilità: La risorsa verrà inserita in produzione e verrà inizialmente affiancata e si occuperà dell'utilizzo di macchine da lavaggio. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata. Candidati per questo lavoro →

2) Addetto/a alla rimagliatura - Randstad Italia ricerca addetto/a alla rimagliatura per un maglificio della zona di Perugia. Responsabilità: La risorsa dovrà occuparsi della rimagliatura del campionario tramite l'utilizzo degli appositi macchinari. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione e disponibilità a lavorare da subito. Candidati per questo lavoro →

3) Operai- Randstad Italia, divisione Technical, ricerca per importante azienda del territorio addetti al montaggio. Le risorse saranno inserite all'interno della linea di produzione e si occuperanno di una fase specifica del montaggio/assemblaggio. Si richiede: esperienza anche se breve nella mansione, precisione e affidabilità; disponibilità a lavorare su turni anche notturni. Sede di lavoro: Bastia Umbra. Candidati per questo lavoro →

4) Manutentore elettromeccanico - Orienta Spa ricerca per azienda cliente zona Corciano un Manutentore Elettromeccanico. Si richiede esperienza maturata all'interno di aziende nell'attività di manutenzione elettromeccanica industriale. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro

5)SALDATORE A FILO - Orienta Spa ricerca per azienda cliente zona Corciano un Saldatore a filo con esperienza nella saldatura a filo su metallo. La figura ricercata ha una buon esperienza all'interno di aziende metalmeccaniche nella saldatura, in particolare nella tipologia a filo. Si offre contratto temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato. Candidati per questo lavoro →

6)COMMERCIALISTA - Orienta spa ricerca per studio professionale 1 Ragioniere Commercialista - Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è in possesso di abilitazione. Il candidato/a sarà inserito in studio e si occuperà di amministrazione contabile e fiscale, quali la tenuta delle scritture contabili ordinarie e semplificate, la predisposizione e l'elaborazione delle liquidazioni iva, la gestione dei registri contabili e dei libri sociali, elaborazione dei bilanci d'esercizio, redazione delle dichiarazioni 760. Si richiede titolo di studio a indirizzo economico/contabileLuogo di lavoro Città di Castello (PG) Candidati per questo lavoro →