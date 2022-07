Lavorare in Umbria, ecco 10 offerte di lavoro a partire dal primo agosto: operai, periti, baristi, cuochi, impiegati, magazzinieri, autisti, trattoristi e marmisti

Dieci offerte di lavoro per Perugia e provincia a partire dal mese di agosto. Le agenzie stanno cercando queste figure professionali. Con Perugiatoday.it puoi direttamente candidarti per un colloquio di lavoro.

1) OPERAI METALMECCANICI - ASSEMBLATORI - Orienta spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda nel settore metalmeccanico OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO / SALDATORI/ ADDETTI MACCHINE. La risorsa deve aver maturato esperienza nel settorre metalmeccanico. Le figure saranno inserite in produzione e in base all'esperienza maturata saranno adibite alle mansioni (assemblaggio, saldatura, lavorazione pezzo ecc..). Luogo di lavoro Trestina (CIttà di castello) PG. Ottime prospettive di inserimento diretto

2) CUOCO/A - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente un/a CUOCO/A di RISTORANTE da inserire nel proprio organico.

Richiesta esperienza (anche minima nella mansione). Disponibilità immediata. Luogo di Lavoro: Campello sul Clitunno.

3) AUTISTA CON PATENTE C/CQC - Nexus ricerca per azienda nel settore dei servizi un/a AUTISTA CON PATENTE C/CQC. La risorsa selezionata si occuperà di ritiro e consegna merce. Requisiti: patente di guida C/CQC, esperienza pregressa nella mansione; carta Tachigrafica, flessibilità oraria.

4) Barista part time - Perugia - E-work spa, filiale di Roma, per rinomata catena di ristoranti,seleziona baristi/banconisti per i punti vendita di Perugia. La risorsa selezionata verrà adibita al servizio bar caffetteria e svolgerà le seguenti attività: preperazione di bevande calde e fredde per consumazione al banco, supporto per la preparazione di piccola gastronomia (panini, pizze, toast, focacce). Il candidato/a ideale ha esperienza nel ruolo maturata in bar e/o caffetterie ad alta frequentazione non inferiore a tre anni. Abilità nel gestire le ordinazioni in tempi brevi in considerazione dell'elevata affluenza di clienti. Si offre contratto in somministrazione della durata inziale di 2 mesi con possibilità di proroga Orario di lavoro part time 30 ore settimanali, 6 giorni su 7 su turni anche notturni a rotazione. Inquadramento: ccnl turismo pubblici esercizi Anpit. Luogo di lavoro: Perugia

5) IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO - Nexus Ravenna ricerca per azienda cliente del settore multiservizi un/a IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO. Il candidato verrà inserito all'interno dell'ufficio tecnico e si occuperà della gestione delle varie attività previste. Le principali responsabilità sono: Supporto nella gestione delle attività amministrative; Organizzare la gestione delle strutture; Gestione delle scadenze; Contattare sedi e fornitori su indicazioni dell'ufficio competente. I requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo sono: Diploma ad indirizzo tecnico/edile; Conoscenza in ambito di sicurezza sul lavoro DL 81/2008; Residenza in zone limitrofe; Automunito; Luogo di lavoro: CORCIANO (PG) Orario di lavoro: Full time dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con 1 ora di pausa

6) MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO - Nexus Ravenna ricerca per azienda nel settore dei multiservizi un/a MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO Il candidato svolgerà attività di magazzino e all'occorenza di consegna materiale. Requisiti: patente di guida B; patentino per il carrello elevatore in corso di validità; esperienza come magazziniere; esperienza come autista; flessibilità oraria; disponibilità immediatà.

Luogo di lavoro: Corciano(PG). Orario di lavoro: full time

7) MARMISTA/OPERAIO ADDETTO AL TAGLIO DEL MARMO - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Foligno ricerca per importante azienda cliente un MARMISTA ESPERTO. Il candidato ideale ha maturato esperienza nel taglio e nella lavorazione di finitura del marmo. Luogo di lavoro: Bevagna (PG) Tipologia contrattuale: inserimento temporaneo a scopo assunzione a tempo indeterminato.

8) TRATTORISTA - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante realtà agricola del comune di Bevagna, un TRATTORISTA con esperienza da inserire nel proprio organico. Richiesta autonomia nella mansione. Zona di lavoro: BEVAGNA (PG) Turno diurno.

9) OPERAIO GENERICO - Orienta Spa - Filiale di Foligno, ricerca per importante azienda cliente di BEVAGNA (PG) specializzata nella produzione di materiale per l'edilizia n 3 figure da inserire come OPERAIO GENERICO di PRODUZIONE. La risorsa verrà inserita in un ambiente giovane e dinamico.

Si richiedeno massima serietà e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre: iniziale contratto di somministrazione 2 mesi con successivo inserimento stabile in azienda + premio di produzione mensile. Luogo di lavoro: BEVAGNA (PG) Orario di lavoro: FullTime dal lunedì al venerdì 8 ore al giorno 6.00 - 14.00.

10) PERITO ELETTRICO - Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia, ricerca per importante Azienda cliente di Valfabbrica nel settore metalmeccanico PERITO ELETTRICO. La risorsa si occuperà di: manutenzione e assistenza tecnica elettronica (previa formazione qualora la risorsa sia neodiplomata). Alla risorsa si richiede: Diploma di perito elettrico Oppure esperienza come elettricista civile e industriale maturata sul campo. Tipo di contratto: somministrazione con successiva possibilità di inserimento. Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Valfabbrica

